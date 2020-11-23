Tatar, Karadeniz Kültür Derneği'ni kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği gibi derneklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültür zenginliğine önemli katkılar yaptığını belirterek, Karadeniz Kültür Derneği’nin faaliyetlerini uzun yıllardır yakinen takip ettiğini, bu faaliyetlerin kültürel bütünleşme bakımından önemli olduğunu söyledi.

Karadeniz kültürünün yeni nesiller tarafından öğrenilmesi açısından derneğin faaliyetlerinin rolüne de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeni nesillerle Kıbrıs’ta bir bütün olarak, birlik ve beraberliği savunmak en büyük temennimizdir. Bu tür faaliyetler bütünlüğü, zenginliği ve beraberliği de ortaya çıkarmaktadır. Bu, ülkemizin geleceği ve KKTC’nin bu coğrafyada güçlü bir şekilde var olması açısından oldukça önemlidir” dedi.

Anavatan Türkiye’yle ekonomik, siyasi ve kültürel bağların güçlenmesinin gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin Karadeniz Bölgesi’yle de bağların güçlenmesi buranın menfaatinedir” şeklinde konuştu.

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin verdiği mesajların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin zemininin daha da güçlendiği mesajının tüm dünyaya verildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Karadeniz Kültür Derneği’ne çalışmalarında başarılar diledi.