  • BIST 1.314
  • Altın 465,437
  • Dolar 7,8775
  • Euro 9,3140
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2 pozitif vaka!

Tatar, Karadeniz Kültür Derneği'ni kabul ederek görüştü.

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Tatar, Karadeniz Kültür Derneği'ni kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği gibi derneklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültür zenginliğine önemli katkılar yaptığını belirterek,  Karadeniz Kültür Derneği’nin faaliyetlerini uzun yıllardır yakinen takip ettiğini, bu faaliyetlerin kültürel bütünleşme bakımından önemli olduğunu söyledi.

Karadeniz kültürünün yeni nesiller tarafından öğrenilmesi açısından derneğin faaliyetlerinin rolüne de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeni nesillerle Kıbrıs’ta bir bütün olarak, birlik ve beraberliği savunmak en büyük temennimizdir. Bu tür faaliyetler bütünlüğü, zenginliği ve beraberliği de ortaya çıkarmaktadır. Bu, ülkemizin geleceği ve KKTC’nin bu coğrafyada güçlü bir şekilde var olması açısından oldukça önemlidir” dedi.

Anavatan Türkiye’yle ekonomik, siyasi ve kültürel bağların güçlenmesinin gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin Karadeniz Bölgesi’yle de bağların güçlenmesi buranın menfaatinedir” şeklinde konuştu.

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin verdiği mesajların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin zemininin daha da güçlendiği mesajının tüm dünyaya verildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Karadeniz Kültür Derneği’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIBTES, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:37
  • Sağlık Bakanı Pilli Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:31
  • Üstel, 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:31
  • 400 gram hintkeneviriyle yakalanan şahıslar tutuklandı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:19
  • Sahte KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettiler23 Kasım 2020 Pazartesi 19:14
  • Evi basıp darp ettiler...Evdeki değerli eşyaları çaldılar23 Kasım 2020 Pazartesi 19:10
  • Ehliyetsiz, 210 promil alkollü halde kaza yapmıştı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:08
  • Ehliyetsiz, Muayenesiz, Sigortasız araçla park halindeki araca vurdu23 Kasım 2020 Pazartesi 19:02
  • “PM’den alınacak yetkinin ardından, görüşmeler başlayacak”23 Kasım 2020 Pazartesi 19:02
  • Baybars: “Doğru olduğuna inanmak istemiyorum…”23 Kasım 2020 Pazartesi 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti