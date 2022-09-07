Tatar: Kararı saygı ile değerlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasa Mahkemesi'nin yerel seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasayı iptal etmesi sonrası, kararı saygı ile değerlendirdiklerini kaydederek, süreci mantıklı şekilde yürütmenin görevleri olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Kaynakların daha verimli kullanılması ve daha iyi hizmet için "belediyeler reformu"na imza atıldığını belirten Tatar, Anayasa Mahkemesi'nin yerel seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasayı iptal etmesini değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı saygı ile değerlendirdiklerini ifade eden Tatar, seçim tarihinin ne zaman olması gerektiği ve sürecin nasıl yönetileceği konusunda hassasiyet olduğunu belirtti.

"Belediye başkanlarının ve yetkilerinin yetkileri neler olduğu da değerlendiriliyor." diyen Tatar, süreci mantıklı şekilde yönetmenin görevleri olduğunu kaydeden Tatar, gerekçeli iptal kararının okunması sonrası kamuoyuyla gelişmeleri paylaşacaklarını da söyledi.