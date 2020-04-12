Tatar: Kararı veren benim kabinemdir… Uygulamayı yapan Başbakanlıktır

Kriz yönetiminde çok başlılık eleştirilerine cevap veren Başbakan Ersin Tatar, “Çok başlılık yoktur. Karar yeri hükümettir. Kararı veren benim kabinemdir. Uygulamayı yapan Başbakanlıktır, ilgili Bakan arkadaşlarım ve bürokratlarıdır. Buralarda görev yapan arkadaşlar arasında zaman zaman görüş ayrılıkları olabilir. Doğaldır. Bunu büyütmemek lazımdır. Muhalefet yapmış olmak için muhalefet yapmak doğru değildir” şeklinde konuştu.

Bazı kesimlerin ve muhalefetten krizi iyi yönetilemediği, çok başlılık olduğu yönündeki eleştirileri konusunda da açıklama yapan Başbakan Tatar, şunları kaydetti:

“Benim bir çalışma şeklim var; Çok kesimden, kişiden görüş alırım, dinlerim… Bakan arkadaşlarımın, bürokratlarımızın, uzmanların, bilen kişilerin firiklerine, çalışmalarına, oluşturduğumuz kurullardan gelen önerilere büyük önem ve değer veririm. Sonuçta ise ortak akılla bir karar verilmesini sağlamaya çalışırım. Ama kimse aksine bir yorum yapmasın, boşuna suyu bulandırıp balık avlayabileceğini zannetmesin. Çok başlılık asla yoktur. Başbakanlık nedir? Ne yapmam gerekir iyi bilirim. Ağırlığımı koymam gereken yerde koyarım. Başbakanlık’ta bir afet ve kriz yönetimi var. Ben bu olay ortaya çıktıktan sonra Başbakanlık bünyesinde tüm üniversitelerimize yazılı çağrıda bulunulmasını sağlayarak bir Bilim Kurulu oluşmasını sağladım. Ardından, gelen talepler ve öneriler üzerine Başbakanlık Covid-19’la Mücadele Konseyi’ni kurduk. Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde bir Danışma Kurulu oluşturdu. Bütün bu kurulları büyük bir zenginlik ve toplumsal kazanç, ciddi bir gücümüz olarak görüyor görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Buralardan bize çok faydalı görüş ve öneriler gelmekte ve biz bunlardan yararlanmaktayız. Ama altını çiziyorum; Karar yeri hükümettir. Kararı veren benim kabinemdir. Uygulamayı yapan Başbakanlık’tır, ilgili Bakan arkadaşlarım ve bürokratlarıdır. Buralarda görev yapan arkadaşlar arasında zaman zaman görüş ayrılıkları olabilir. Doğaldır. Bunu büyütmemek lazımdır. Muhalefet yapmış olmak için muhalefet yapmak doğru değildir.”