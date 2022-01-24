Tatar: Katılım Yüzde 60 Olsa Da, Bu Düşük Değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonuçlarını TRT Haber'e değerlendirdi.

Tatar'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyleydi:

-Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkese sandığa gittikleri için teşekkür ediyorum.

-Cumhurbaşkanı olarak tarafsız bir makamdayım ancak benim bir siyasetim vardır. O da cumhurbaşkanlığını kazanmadan önce başbakan olduğumda Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı olarak söylemlerim; daha sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik geliştirdiğim siyaset ve o günden bugüne, Türkiye'nin de tam desteğiyle, bütün dünya ile paylaştığım egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki egemen devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini söylememdir. Demek ki bu siyaset, daha fazla halk tarafından benimsenmiştir.

-Mecliste en az 32-33 milletvekili benim siyasetimi destekleyen kişilerden oluşmaktadır. Benim söylemlerimi paylaşan partilerin başarısıyla, yüce mecliste 32-33 milletvekili vardır.

-Katılım yüzde 60 olsa da, bu düşük değil. Diğer seçimlere göre biraz daha az katılım olsa da bu da pandemiden, soğuk havadan olabilir. Ama neticede bir irade ortaya çıkmıştır.

-En geç çarşamba sabahı Başbakan'a yeni kabinesini sunması için görev vereceğim.