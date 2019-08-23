  • BIST 96.549
  • Altın 277,698
  • Dolar 5,7643
  • Euro 6,3734
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tatar: Kaynak akışının başlaması için talimat verildi

» »
Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den KKTC’ye kaynak akışının başlaması için gerekli talimatın verildiğini açıkladı. Tatar, bu kaynakla ilk aşamada, yarım kalmış projelerin tamamlanacağını bildirdi.
Tatar: Kaynak akışının başlaması için talimat verildi

Başbakan Tatar, saat 11.00 sıralarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak gittiği Ankara'dan döndü. 

Başbakan Tatar ve beraberinde ülkeye dönen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu Ercan Havalimanı'nda, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve diğer yetkililer karşıladı. 

Başbakan Tatar, Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarim dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi23 Ağustos 2019 Cuma 11:12
  • Yeni hız tespit kameraları devrede23 Ağustos 2019 Cuma 10:37
  • YÖDAK''ta işler karıştı! Bu kez kendi kendileri ile kavga ettiler! 2 üye Hakkında usulsüzlük soruşturması!23 Ağustos 2019 Cuma 10:06
  • Posta Dairesi, posta gönderilerinde yaşanan sorunun giderilmesi için girişim yaptığını açıkladı23 Ağustos 2019 Cuma 10:06
  • Li-Koop'ta vurgun! Müdür görevden alındı! Açık 500 bin stg!23 Ağustos 2019 Cuma 10:01
  • Lefkoşa’da elektrik kesintisi olacak23 Ağustos 2019 Cuma 10:00
  • Akıncı: Halktan aldığım yetkiyi sonuna kadar kullanmakta kararlıyım23 Ağustos 2019 Cuma 09:44
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 23 Ağustos 2019 Cuma23 Ağustos 2019 Cuma 09:17
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'23 Ağustos 2019 Cuma 09:12
  • Erdoğan Tatar'ı kabul etti, görüşme Ankara'da Külliye'de gerçekleşti22 Ağustos 2019 Perşembe 19:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti