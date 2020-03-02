Tatar Kayseri'de konferans verecek.
İşte Başbakanlık'tan yapılan açıklama;
Başbakan Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı vermek üzere Kayseri’ye bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Bu nedenle 03 Mart 2020 Salı öğlen saat 12:15’de Adana üzerinden Kayseri’ye gidecek olan Başbakan Ersin Tatar, 04.03.2020 Çarşamba günü Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesinde “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı gerçekleştirecek.
Başbakan Ersin Tatar ziyaretini tamamlamasının ardından 04 Mart 2020 akşam saat 20:35’da yurda dönecek.
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