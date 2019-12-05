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Tatar Kıb-Tek hakkında konuştu: İstifaların basına düşmesi hoş olmadı

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Başbakan Tatar KIB-TEK’te meydana gelen istifaları değerlendirdi
Tatar Kıb-Tek hakkında konuştu: İstifaların basına düşmesi hoş olmadı

Kanal T’de gündemi değerlendiren Başbakan Ersin Tatar KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, UBP’li 3 üye Özgür Özerdem, Hüseyin Ademgil ve Esat Altay görevi bırakmasını değerlendirdi.

Başbakan Tatar, hükümet içinde bir sıkıntı olmadığını, sürecin zor olduğunu belirterek, sorunların çözülmesi için soğukkanlı olunması gerektiğine dikkat çekti.

“İletişim önemli. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz” diyen Tatar, bu şekilde olan istifaların ve bu istifaların basına düşmesinin hoş olmadığını kaydetti.

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