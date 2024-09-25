Tatar: Kıbrıs Cumhuriyeti, Rum Cumhuriyeti’ne dönüştü, iki devletlilik oluştu!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir Rum Cumhuriyeti’ne dönüştüğünü, dolayısıyla Kıbrıs’ta iki devletlilik oluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını değerlendirdi. Tatar, Kıbrıs’ta iki devletliliğin oluştuğunu belirterek, “Bizim siyasetimizin temelinde yatan çizgi budur. Sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının kendilerine güç verdiğini söyleyen Tatar, “Rum lider konuşabiliyor, biz yapamıyoruz. Bu büyük bir eşitsizliktir. Kıbrıs adasının esas sahipleri Kıbrıs Türkleridir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs, Anadolu’nun bir uzantısıdır”

Tatar, “Ada etrafındaki zenginliği sadece kendilerinin sanan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kıbrıs, aslında Anadolu’nun bir uzantısıdır” dedi. Türkiye ile uyumun önemini vurgulayan Tatar, milli siyasetin bu temelde yürütüldüğünü belirtti.

“Bizleri Türkiye’den koparmak istiyorlar”

Tatar, “Federal çatı altında Türkiye’den koparmak istiyorlar. Erdoğan’ın iki devleti net bir şekilde ifade etmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

“Ada AB’ye teslim edilirse Türkiye de kaybeder”

Egemen eşitliğin tanınmasıyla müzakerelerin başlayabileceğini belirten Tatar, “Ada AB’ye teslim edilirse Türkiye de kaybeder” dedi.

Tatar’dan müzakerelere 3D şartı

28 Eylül’de Guterres ile yapacağı görüşmede, Tatar, direk uçuş, direk temas ve direkt ticaret içeren 3D formülünü aktaracağını söyledi.