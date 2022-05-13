Tatar: Kıbrıs Türk Gençliği Artık Dünyanın Her Yerindedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Genç Girişimciler Derneği Senato Başkanı Mikail Çakmak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabuldeki konuşmasında Tatar, kendisine yapılan anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’ye uygulanan ambargolara rağmen dünyanın Kıbrıs gerçeğini görmekte olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de bir devlet yapısının olduğunu ve uluslararası organizasyonlarda ülke gençlerinin de yer alabilmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile hareket etmesinin KKTC’ye güç kazandırdığını vurguladı.

Pandemi, ekonomik kriz ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında herkesi daha güzel günlerin beklediğini dile getiren Tatar, kötü günlerin geride kalacağını belirtti.



Her türlü zor koşulun hep birlikte aşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Gençlerimize güveniyoruz. Bu devlet, çok mücadele verilerek kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. Kıbrıs Türk gençliği artık dünyanın her yerindedir. Gençlerimiz, KKTC halkını büyük bir başarıyla temsil ediyor” diyerek, gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.