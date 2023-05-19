Tatar: Kıbrıs Türk Gençliği büyük sınavlar verdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, düzenlenen törende günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin KKTC’nin kurulması aşamasında büyük bir sınav verdiğini belirtti.
KKTC’ye gençler üzerinden uygulanan ambargoların kabul edilemeyeceğini belirten Tatar, “Bu hususu buradan da haykırmak istiyorum” dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andığını kaydeden Tatar, “Ayrıca gençlerimizin bayramını da kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Tatar, Kıbrıs’taki mücadelenin bağımsızlık ve egemenlik temelinde sürmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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