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Tatar: Kıbrıs Türk gençliğinin ambargolarla dünyadan koparılması kabul edilemez

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo, Judo, Karate ve Aikido, Hapkido, Kungfu, Kuraş, Wushu Federasyonu’nun 44. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen 2021 Karakuşak Diploma törenine katılarak sporculara diplomalarını verdi.
Tatar: Kıbrıs Türk gençliğinin ambargolarla dünyadan koparılması kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC olarak, buradaki halkın haklı mücadelesini ve gençlerimizin başarılarını haykırıyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Kıbrıs Türk halkı ve gençliğine uygulanan izolasyonları şiddetle kınadı ve sporcuları takdir etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara rağmen bıkmadan, usanmadan çalışan, KKTC bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıran federasyonu ve başarılı gençleri yürekten kutladı.

Kıbrıs Türk gençliğinin ambargolarla dünyadan koparılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası yarışmaların yapıldığı salona yapılacak yatırımın önemine işaret etti ve Başbakanlığı döneminde verdiği talimatların yerine getirileceğine inanç belirtti.

Kıbrıs Türk gençliği ve sporculara her zaman sahip çıkacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, dünyaya, Kıbrıs Türk gençliği ve sporcularının ambargolarla dünya ile bütünleşmesini engellenemeyeceğini haykırmaya devam edeceklerini vurguladı.

 

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