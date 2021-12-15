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Tatar: Kıbrıs Türk Halkı, Milli Şuuru Yanında Maneviyatı Ve Kültürüyle Bu Ülkede Varlığını Sürdürme Azmi Ve İnancındadır

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Cumhurbaşkanı Tatar, “Kur’an-ı Kerim” Konulu Konferansa Katıldı
Tatar: Kıbrıs Türk Halkı, Milli Şuuru Yanında Maneviyatı Ve Kültürüyle Bu Ülkede Varlığını Sürdürme Azmi Ve İnancındadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkanlığı tarafından Hala Sultan Camisi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kur’an-ı Kerim” konulu konferansa katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, milli şuuru yanında maneviyatı ve kültürüyle bu ülkede varlığını sürdürme azmi ve inancındadır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar konferansta yaptığı konuşmada, ülkede milli bir davanın ve yıllardır bu topraklarda verilen bir mücadelenin olduğunu dile getirdi. 

Kıbrıs Türk halkının, adadan yok edilmek için manevi anlamda da saldırılara maruz kaldığını fakat KKTC’nin, bütün sıkıntılara rağmen var olmaya ve güçlenmeye devam ettiğini, Kıbrıs meselesine bu açıdan da bakılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bekası ve varlığı için hep birlikte mücadele verildiğini sözlerine ekledi. 

Uluslararası antlaşmalar bağlamında ülkede iki ayrı halkın, kültürün, yapının, demokrasinin varlığının tescil edilmiş olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bunların daha da güçlenebilmesi için maneviyatın önemli olduğunu vurguladı. 

“İNANÇLI, KARAKTERLİ, DİNİNE BAĞLI; ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ ŞEKİLDE EĞİTİMİNİ ALMIŞ VE ONA GÖRE HALKINA HİZMET ETMEYE HAZIR BİREYLER YETİŞTİRMEK ÇOK ÖNEMLİDİR”

Papa Francis’in Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında kendisine bir davet gönderdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Nasıl oluyor da dünyada ruhani bir lider insanlık, kültür, barış ve uzlaşı adına Güney Kıbrıs’a geliyor ve ihtilaflı bir ülkede sadece Hristiyan cemaati ile buluşuyor! Bize bir ‘merhaba’ demeyi çok görüyor. Evet, biz Müslümanız, Kıbrıs Türkü’yüz. Kendisine çok samimi bir davet gönderdim. ‘Bir de bizimle ve din işleri başkanıyla görüşün’ dedim. Sadece Güney Kıbrıs’a ziyarette bulunmakla ‘Kıbrıslı Türklerle görüştüm’ demek, bize yapılan bir haksızlıktır. Biz bunu asla kabul etmeyiz. Bizim seçilmiş makamlarımız, devletin atadığı Din İşleri Başkanımız var. Resmi olarak bir görüşme yapılacaksa, makamlar bellidir. Sonuç olarak bu mücadele asırlardır devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının var olabilmesi için inançlı, karakterli, dinine bağlı; çağın gerektirdiği şekilde eğitimini almış ve ona göre halkına hizmet etmeye hazır bireyler yetiştirmek çok önemlidir ve ona göre toplum algısını bu noktaya taşımak adına böyle toplantıların yapılması oldukça yararlıdır.”

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti: 

“Topluma verilecek olan mesaj şudur; ‘Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir, milli şuurun yanında maneviyatı ve kültürüyle bu ülkede varlığını sürdürme azmi ve inancındadır.’ Din İşleri Başkanlığı olarak halka çeşitli vesilelerle seslenme fırsatı buluyorsunuz. Bütün bu sohbetler dinlenmelidir, dikkate alınmalıdır. Toplumumuzda inançlı, milletini ve bayrağını seven, memleket sevgisi taşıyan, iyilik yapan insanların var olmasında sizin payınız oldukça büyüktür. Bu gibi toplantılar, aramızdaki bağların pekişmesi adına da fevkalade önemlidir. Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının da bu coğrafyada çok önemli ve haysiyetli temsilcilerinin olduğunun da unutulmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Hem inançlı hem de maneviyatı yüksek bir toplum yaratmak için size ve tabii ki bize düşen görevlerin en iyi şekilde yerine getiriliyor olmasından da duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim.”  

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Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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