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Tatar: Kıbrıs Türk Halkı, Türk Milletinin Kopmaz Bir Parçasıdır

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Cumhurbaşkanı Tatar, Çukurova Belediyeler Birliği Başkanlarını Kabul Etti
Tatar: Kıbrıs Türk Halkı, Türk Milletinin Kopmaz Bir Parçasıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinin davetiyle KKTC’de bulunan Çukurova Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada,  Çukurova Belediyeler Birliği başkanlarının kendisine yapmış olduğu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Kıbrıs  Türk Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin iş birliğiyle bir protokol imzalayarak bundan sonra birlikte hareket edebilme, belediyelere gerekli desteği verebilme konusunda bir çalışma yürütüleceği için memnuniyetini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; aynı coğrafyada yaşan halklar olarak geçmişin ve tarihin bir olduğunu söyledi. 

Anavatan Türkiye ile her zaman iş birliği içinde olduklarını  dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra federasyon defterinin kapandığını ifade etti. 

Yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin varlığına dayalı bir antlaşmadan yana olduklarını kaydeden Tatar,  bu bağlamda  Türkiye Cumhuriyeti’nin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin de destek vermekte olduğunu belirttiği  bu yeni siyasetin, artık kökleşmekte ve büyük ölçüde benimsenmekte olmasından  duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her halkın kendi geleceğini tayin etme hakkı vardır. Hiçbir halk; diz çöktürülüp insanlık dışı durumlara maruz bırakılamaz. Biz bunu asla kabul etmeyiz. Türkiye’nin ve Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmak için bu uğurda çok şehit vermiş, zulüm görmüştür. Mücahidiyle direnebilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bugünlere gelmiş bir halkın temsilcileri olarak bu adada yaşıyoruz. 

KKTC, 1983’ten bu yana yaşamaktadır. Biz dünyaya haykırıyoruz; Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır. Biz Rumlara da saygı gösteriyoruz. Fakat biz de saygı görmek istiyoruz. Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa mutlaka Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük haklarının ve adadaki askeri varlığının devam etmesi gerekir. “

Kıbrıs Türk halkının geçmişte çok acı tecrübeler yaşayıp her türlü saldırıya maruz kaldığını hatırlatan Tatar,  Rum-Yunan ikilisinin amacının  Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı devamla, “ Bunun olması için de Kıbrıslı Türkleri yok etmek istiyorlar. Ama biz başımız dik ve onurlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Arkamızda her zaman Türkiye Cumhuriyeti vardır. Hem kültürel hem ekonomik bağların daha da güçlenmesi için çalışmalı ve bir gelecek inşa etmemiz gerekir. Gençlerimize bu geleceği sağlamak görevimizdir.” dedi.

Tatar, büyük ulusun evladı olarak  Türkiye Cumhuriyeti’ni ana vatan ve garantör ülke olarak gördüklerini vurgulayarak, “ Burada Türkiye’nin söz hakkı vardır. Rum-Yunan ikilisinin bu coğrafyada bizi zafiyete uğratmak için verdiği mücadele, boşa kürek çekmekten başka bir şey değildir. Bütün bu temaslar, milli siyaset için bize güç vermektedir. Geldiğiniz için tekrar teşekkür eder, Türkiye’deki kardeşlerimize selamlarımı iletirim”dedi.

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