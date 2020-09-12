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Tatar: Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmez

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Tatar: Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmez
Tatar: Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmez

Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri TRT Haber’e anlattı.

Tatar, “Su temin projesi çok komplike bir iş ama Türk mühendisliği bunu başarmıştır. Ekiplerden öğrendiğimiz kadarıyla Amerika’dan bile benzer projelerin farklı yerlerde uygulanması için gelip bu projeyi gören ekipler varmış. Asrın projesi ve dünyada bir ilk” dedi.

Başbakan Tatar, “Uluslararası hukuka, deniz hukukuna, adalete, vicdana baktığımızda hep söylüyoruz bu bölgede hem kıta olarak hem de Doğu Akdeniz’e sahil şeridi olarak hakimiyet Türkiye Cumhuriyetindedir.” diyerek, “Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmez.” ifadelerini kullandı.

Başbabakan, “46 yılda Maraş hayalet şehir haline gelmiştir. Bizim hükümetimiz ilk gününden bugüne bunu gündeme getirmiştir. Altyapısı yapılmıştır, hukuki düzenlemeleri de hazırdır” dedi.

FOTOĞRAF: ARŞİV

 

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