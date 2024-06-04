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Tatar: Kıbrıs Türk halkı yalnız değil

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sakarya Üniversitesinde “27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan Alınacak Dersler” konulu konferans verdi.
Tatar: Kıbrıs Türk halkı yalnız değil

Cumhurbaşkanı Tatar’a, Kıbrıs gazilerinin de katıldığı konferans öncesi fahri doktora tevdi edildi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiir okunması, askeri darbeler ve Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili sinevizyon gösterisi ve müzik dinletisiyle başlayan konferans öncesi Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile Milli İrade Derneği Başkanı, Sakarya Milletvekili Ali İnce konuşma yaptı.

Etkinlikte, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Sakarya’yı ziyaretinden dolayı teşekkür edilen konuşmalarda, darbelerin, demokrasi için kara bir leke olduğuna vurgu yapıldı; 27 Mayıs’ta sözde mahkeme kararı ile idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı, darbeciler lanetlendi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın adaya barış huzur güvenlik getirdiğine vurgu yapılan konuşmalarda, her zaman barıştan yana olan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman her şartta Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu kaydedildi.

Konuşmalarda, Gazze’deki saldırılar da kınanırken, İsrail lanetlendi, saldırıların bir an önce durması temenni edildi.

Daha sonra özgeçmişi okunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a fahri doktora tevdi edildi.

-Tatar

Tatar, konferansta yaptığı konuşmada, fahri doktora ve misafirperverliğe teşekkür etti. Kıbrıs gazilerine de teşekkür eden Tatar, Kıbrıs adasının Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası olduğunu ifade ederek, su projesiyle daha da derinden bağlandığını söyledi.

Su yanında kabloyla elektrik getirilmesiyle bu bağların daha da güçleneceğini ve kimsemin bu bağı ayıramayacağını vurgulayan Tatar, Kıbrıs tarihini de anlattı.

Osmanlı adası olan Kıbrıs adasının İngiltere’ye devredilmesi sonrası Türk- Yunan dengesinin değiştiğini ancak Kıbrıs Türkü’nün hiçbir zaman mücadelesini bırakmadığını, vatan toprağını koruduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs adasının korunmasında katkısı olan Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu’yu andı.

Türkiye tarafından Kıbrıs konusunda ortaya konan iradeyi anlatan Tatar, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ve garantör ülke olarak yer almasında Adnan Menderes’in katkısının büyük olduğunu kaydetti.

Rum saldırıları sonrasında Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkını kullandığını, Kıbrıs Türk halkını saldırılardan kurtardığını ifade eden Tatar, şehitlere ve gazilere minnet duygularını ifade etti, andı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 sonrası Kıbrıs’ta Türk halkı için bir dönüm noktası başladığını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti için de büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

- “Federasyon görüşmelerinin sonlanmasının ardından iki devletli bir anlaşma için yeni siyaseti ortaya koyduk”

Bu çerçevede devletin geçen süreçte öneminin arttığını, kökleştiğini belirten Tatar, federasyon görüşmelerinin sonlanmasının ardından “iki devletli bir anlaşma için yeni siyaseti ortaya koyduklarını” söyledi.

Devletin bir anlaşmanın parçası olması gerektiğini beliren Tatar, bağımsız egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ile tam uyum içinde garantörlüğünün devamı ile gelişmeye devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını, dayatma bir çözüme onay vermeyeceğini belirten Tatar, yeni siyasetin kökleşmesi için var güçleriyle mücadele ettiklerini, yeni siyaseti sürekli muhataplarına anlattıklarını dile getirdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile birlikte geleceğine, devletine vatan toprağına sahip çıkmaya devam edeceğini ifade etti.

Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet halk demokrasi olduğunu işaret etti, bu şartlarda bir anlaşma olabileceğini söyledi.

Sakarya’nın depremde zarar görmesine rağmen yeniden yapılandığını, geliştiğini ifade eden Tatar, Türkiye’de depremde yaşamını yitirenleri andı.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a günün anısına hediyeler takdim edildi ve anı fotoğrafı çekildi.

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