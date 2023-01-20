Tatar: “Kıbrıs Türk halkını hiçbir güç engelleyemeyecek, birlikte başaracağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliğinde “Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliği Protokolü İmza Töreni ve Kadın Kooperatifleri Buluşması” düzenlendi.

Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde yer alan buluşmaya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan buluşmada, KKTC’ye yapılması planlanan Lefkoşa Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi'ne ilişkin video gösterimi yapıldı.

Ardından “Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık imza koydu ve “protokolün ülkeye hayırlı olması” dileklerini dile getirdi.

İmza töreninin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren başarılı kooperatiflerin video gösterimi yapıldı.

Taçoy

Açılış hitaplarında ilk sözü alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bugün burada olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Üretmenin değerini kadınlardan öğrendik, çok şanslıyız, üretmeyi bilen ve seven kadınlarımızla ne kadar gurur duysak azdır” ifadelerini kullandı.

Taçoy, kadınlar üretirken, kendilerinin de, kadınların imkanlarını geliştirmek, yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak ve birlik olmalarını sağlayıp, işbirliği yapmaları için kooperatifleşmeye verdikleri önemi işaret etti.

Taçoy, üretim ve yardımlaşmanın önemine işaret ederek, kadın kooperatifleri buluşmasına ülkeden ve Türkiye’den destek veren herkese teşekkür etti.

İş birliği ve dayanışmanın önemini çok iyi bildiklerini, bugün de önemli bir iş birliği protokolüne imza attıklarını ifade eden Taçoy, iki ülke arasındaki bilişim altyapısının ve hizmet binalarının geliştirileceğini, böylece halka sosyal hizmet alanında çok daha verimli bir hizmet sunacaklarına inanç belirtti, destek veren herkese teşekkür etti.

Derya Yanık’a kendilerine gösterdiği ilgi alakaya da teşekkür eden Taçoy, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da gelişeceğine vurgu yaptı.

Yanık

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki iş birliği ve eylem planından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, bundan sonraki süreçte yapılacak toplantıların hayırlı olmasını diledi.

Kooperatifçiliğin, tarihi bir birikim olduğunu, iş birliği ve yardımlaşmanın kooperatifçiliğin özü olduğunu, kar amacı taşımadığını ifade eden Yanık, bu geleneği günümüz şartlarına uygun hale getirip yaşatmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Yanık, toplumsal refah ve mutluluğun aileden başladığını, kadının da ailenin temel taşı olduğunu vurgulayarak, kadınlara verdikleri değeri anlattı ve Türkiye’de kooperatifçiliğe sağladıkları destekleri anlattı.

Yanık, kooperatifçiliğin ve özellikle kadın kooperatiflerinin güçlenmesi için bakanlık olarak teşvik ve kapasite artırımı için adımlar attıklarını, yasal süreçler yanında kooperatif kurulması için teşvik verdiklerini kaydetti, eğitimler, danışmanlık hizmetleri verdiklerini belirtti.

İki ülkenin aynı kökleri geçmişi paylaşan, bunun yanında aynı sevinci aynı acıyı, kültürü paylaştığını ifade eden Yanık, bu yüzden şimdi de bilgi ve tecrübeyi paylaşmaya, her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Kooperatifçilikte çok büyük tecrübeler edindiklerini, kadınlar için üretimi ekonomik değere dönüştürdüklerini anlatan Yanık, üretimde kadının önemine işaret etti, bu üretimi de kooperatiflerle ekonomiye çevirdiklerini vurguladı.

Yanık, çalışmalarına başlarken, sıkıntı içindeki bazı kadınların çok küçük imkanlarla üretime başladığını ve başarılı olduklarını gördüklerini ifade ederek, bu yöndeki bazı örnekleri anlattı.

Kadın kooperatiflerini bu yüzden önemsediklerini ve kooperatiflerin markalaşmasını amaçladıklarını ifade eden Yanık, KKTC ile de bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği destekleriyle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi, yapılan çalışmaları anımsattı.

Yanık, Türkiye’de başarıyla yürütülen projelerin KKTC’de de uygulanmasının ilk adımını imzaladıkları protokolle attıklarını ve hizmet binalarının hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini ifade ederek, ayrıca programlarının BM ve uluslararası alanda da örnek kabul edilen programlar olduğunu söyledi, KKTC ile her alanda iş birliği ve dayanışmanın süreceğini vurguladı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, kooperatifleşen girişimci, güçlü kadınları tebrik ederek, ülkeye hizmet edenlere teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok acılar çekerek bugünlere geldiğini, zor yıllardan bugüne aileyi ayakta tutan kadınlar olduğunu kaydetti.

Çağdaş Kıbrıs Türk kadınının zor yıllarda hem aileyi ayakta tuttuğunu, hem üretim, hem birbirine destek, hem de işbirliğini bugüne kadar sürdürdüğünü ifade eden Tatar, kadınların yaşamdaki önemini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal hayata, sosyal yaşama katkı sağlayan projeleri ve özellikle pandemi döneminde Kıbrıs Türk halkının her aşamada yanında olduğunu anımsatan Tatar, kadınların her alanda değerini iyi bildiklerini söyledi.

Tatar, kooperatifçilikle, birlikte, nasıl güçlü bir üretim oluşturup, ekonomiye katkı sağlanabileceği konusunda güçlü adımlar atan, bunun yanında markalaşma ve pazara ulaşmada kadınlara verilecek desteklerin önemine işaret etti.

“Muhteşem” olarak nitelediği bugünkü tabloyu gördükten sonra kendilerine sadece kadınların gücünü, inancını desteklemek düştüğünü ifade eden Tatar, Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olduktan sonra KKTC için yeni dönem açıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı olarak ambargoları, engellemeleri reddettiklerini ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkını hiçbir güç engelleyemeyecek, birlikte başaracağız” dedi.

Konuşmaların ardından anı fotoğrafı çekildi ve kadın kooperatifleri stantları gezildi.