Tatar: Kıbrıs Türk Toplumunun Bugünlere Gelmesindeki En Önemli Etkenlerden Biri Sağlam Aile Yapısı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen “KKTC 1. Aile Çalıştayı” başladı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin işbirliğinde yapılan ve iki gün sürecek çalıştayda aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri ele alınacak.

Acapulco Resort Girne’de Academia Salonu’nda başlayan çalıştayın açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, bazı bakan ve milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı uzmanları ile kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan kişiler katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük, ebediyete intikal etmiş eğitimciler, tüm şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştay, DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam etti. Ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar açılış konuşmalarını yaptı.

TATAR: “ÇALIŞTAY’DAN ÇIKACAK RAPORUN DEVLETİ YÖNETENLERE YOL GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalıştayda yaptığı konuşmada, çalışmaya katkı koyanlara teşekkür ederek, çalıştaydan çok önemli sonuçlar ortaya çıkacağına inanç belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun var oluşundan bugüne milli mücadele dönemi de dahil olmak üzere her zaman aile yapısına, çocuklarına, çocuklarının eğitimine büyük önem verdiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk toplumunun da bugünlere gelmesindeki en önemli etkenlerden birinin sağlam aile yapısı olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk ailelerinin fedakar yapısından bahseden Tatar, yeni çağda da aile yapısını korumanın önemine vurgu yaptı.

Son 5 yılda kamu sınavları ile devlete giren öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kadın olduğunu belirten Tatar, kadınların sadece kendi evlatlarını değil okullarda da çocukları eğittiğini anlattı.

Sağlıklı, iyi düşünebilen, geleneklerine, milli kimliğine önem veren bir nesil yetiştirilmesini temenni eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile ortak yapılan bu gibi çalışmaların çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Aile Çalıştayı’ndan çıkacak raporun devleti yönetenlere yol göstereceğine inanç belirten Tatar, çalıştayın yapılmasında emeği geçenleri tebrik ederek, hayırlara vesile olmasını diledi.

BAŞÇERİ: “GEÇMİŞTEN BERİDİR TÜRK TOPLUMUNDA AİLE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuşmasında, Aile Çalıştayı’nda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, çalıştayın yapılmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Başçeri, her toplumun kendine özgü aile yapısı olduğunu vurgulayarak, Türk aile yapısı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Aile kurumunun soyun devamını sağlama işlevinin yanı sıra toplumların kültürlerini oluşturma aşamasında da önemli bir rolü olduğuna değinen Başçeri, “Bir toplumda aile ne kadar sağlam temeller üzerine kurulu ise toplum da o derece güçlü ve sağlam yapıda gelişimini sürdürüyor” dedi.

Geçmişten beridir Türk toplumunda ailenin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başçeri, “Türklerin anayurttan dünyanın birçok yerine dağılmalarına rağmen varlıklarını günümüze kadar korumalarının en önemli sebebinin aile yapısının sağlamlığından kaynaklandığı düşüncesi, bugün artık birçok sosyal bilimci tarafından kabul gören bir düşünce” şeklinde konuştu.

Tarih boyunca bütün Türk devletlerinin aile birliğinin korunması, güçlenmesi amacıyla her türlü tedbiri aldığını söyleyen Başçeri, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasında da “Aile Türk tolumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocuklarının korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Başçeri, huzurlu toplumun huzurlu aileden geçtiği anlayışının değerini koruduğunu ifade ederek, “Güçlü bir aile, güçlü bir millet ve güçlü bir devlet demek” dedi.

Gençlere ve çocuklara aile kurumunun öneminin kavratılmasının çok önemli olduğunu da belirten Başçeri, Aile Çalıştayı’nın bu yönde atılmış bir adım olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

BENTER: “ÇOCUKLARIMIZA BENCİL OLMAMAYI, İYİLİK YAPMAYI ÖĞRETİYOR MUYUZ?”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, çok ihtiyaç olduğunu belirttiği bu çalıştaya destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu yıl 450’nci yılını kutladığını belirten Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni “450 yıllık bir iyilik kurumu” olarak niteledi.

Vakıfların toplumun iyiliği için yaptığı çalışmalardan bahseden Benter, 450 yıl önce “nenelerimiz ve dedelerimizin” dünyaya örnek olduğunu vurguladı ve Vakıfların hala atalarının geleneğini devam ettirdiğini anlattı.

Benter konuşmasında, “Biz evlerimizde, okullarımızda çocuklarımıza bencil olmamayı, iyilik yapmayı öğretiyor muyuz?” diye sorarak, KKTC’de aile kurumunu desteklemeye yönelik bu gibi çalışmalara katkı koymaya devam edeceklerini ifade etti.

SİBEL TATAR: “SAĞLAM BİR BİREY, SAĞLAM VE GÜÇLÜ BİR TOPLUMUN OLUŞUMU DEMEKTİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, çalıştayın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin çalışmaları ile yapıldığını kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı uzmanları, toplam 30 kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan yaklaşık 200 kişiden oluşacak bir çalıştay olacağını belirtti. Tatar, çalıştayda aile içi sıkıntılar ve boşanma başta olmak üzere birçok sorunun tartışılacağını kaydetti.

Ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayan Tatar, aileyi, bir bireyin ilk eğitimini aldığı, yanlışı ve doğruyu gördüğü yer olarak niteledi.

“Sağlam bir birey, sağlam ve güçlü bir toplumun oluşumu demektir. Ailenin korunması hakkı, çocuğun haklarının korunması ile doğrudan bağlantılıdır” diyen Tatar, çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayışın hakim olduğu bir aile ortamı içinde yetişmesinin önemine vurgu yaptı.

Tatar konuşmasında, “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başlangıç bölümünde ailenin toplumun temel birimi olduğu ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve esenlikleri için doğal ortamı oluşturduğu ifade edilmiştir. Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havası içinde bir aile ortamında yetişmesi gerektiği kabul edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Evlenmenin de boşanmanın da tabi ve hukuki hak olduğuna vurgu yapan Sibel Tatar, “Boşanmaya karar vermiş bireylere hukuki yardım sağlanması nasıl insan hakları konusu ve devletin de sorumluluğu ise aynı şekilde evliliğin devamını mümkün kılacak tedbirlerin alınması ve devlet tarafından destek verilmesi de gerekmektedir. Aynı şekilde, çocukların boşanma sürecinden minumum zarar görmeleri için hukukçu ve psikologlardan oluşan bir destek biriminin devlet tarafından sağlanması da öngörülür” ifadelerini kullandı.

“AİLENİN KORUNMASININ ÇEŞİTLİ DESTEKLERLE ULUSAL BİR STRATEJİK HEDEF OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM”

Aile kurumundaki erozyondan bahseden Tatar, evlilik oranlarının gittikçe azaldığına ve boşanma oranlarının ise arttığına işaret etti.

Tatar, aile kurumunun korunmasının temel bir insan hakları meselesi olarak kabul edilip, ailenin korunmasının çeşitli desteklerle ulusal bir stratejik hedef olması gerektiğine inanç belirtti.

21-22 Mart tarihlerinde “Çocuk Hakları Çalıştayı” da düzenleyeceklerini duyuran Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, devlet okullarında “Anne-Baba okullarını” nisan başında hayata geçireceklerini de açıkladı. “Mutlu ÇocuklarAnne-Baba El Kitabı” hazırladıklarını da kaydeden Tatar, bu kitabı Anne-Baba okullarına gelen velilere dağıtacaklarını anlatarak, her çocuğun velisine çocuğu okula yazdırırken söz konusu kitabın verilmesini temenni etti.

Sibel Tatar sözlerine, çalıştayın verimli geçmesini dileyerek son verdi.

SUNUMLAR YAPILDI

Açılış konuşmalarının devamında ise KKTC’de Aile Paneli başladı. Bu çerçevede, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek “KKTC’de Aile Konulu Araştırmalar ve Boşanma Üzerine İstatistiksel Veriler”; Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu “KKTC Aile Hukukunda Evlilik Birliğinin Korunması”; Dr. Mehmet Gedik ise “Avrupa’da Aile Yapısı ve Güncel Sorunlar” konulu sunumlarını yaptı.

Sunumların ardından ise “Aileyi daha iyi anlamak”, “Aile bağlarımız neden zayıfladı? Gelecekte neler olur?” ve “Evliliklerin bitirilme sebepleri ve çözüm önerileri” konularında genel değerlendirme ile soru ve cevap bölümüne geçildi.

Bugün saat 17:30’a kadar sürmesi planlanan çalıştayın ilk günü, özet rapor sunumu ile sona erecek.

ÇALIŞTAY YARIN SONA ERECEK

Çalıtayın ikinci günü olan yarın ise, Adli Bilişim Uzmanı İsa Atun “Ayrılma Sürecinde Ailelerde Çocukların İhmali ve Teknoloji Bağımlılığı”; Doç. Dr. Hale Alibaba Erden “Parçalanmış Ailelerde Ergenlere Karşı Anne-Baba Tutumları”; ZAYDER’den Rabia Özcömert ise “Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi” konulu sunumlarını yapacak.

Sunumların ardından “Ayrılık sürecinde çocukların durumu” ve “Ayrılık sürecinde çocuklara doğru ve yanlış yaklaşımlar” konularında genel değerlendirme ile soru ve cevap bölümüne geçilecek.

Çalıştay, raporlar ve değerlendirmelerin ardından sona erecek.