Tatar: “Kıbrıs Türkü direnmeseydi ne olacağı açıktır”

Faşist Yunan Cuntası’nın 46’ıncı yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin tek yanlı müdahale edebilmek için garantörlük hakkını kullanmasaydı, ne olacağının ‘açık’ olduğunu vurguladı.

Tatar’ın açıklaması şu şekilde:

“Unutma sevgili Kıbrıs Türkü: 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Türkünü yavaş, yavaş yok ederek Kıbrıs’ı Yunan yapmak isteyen Makarios’u hemen Enosis isteyen, EOKA- B ile Yunan Cuntası bir darbe ile iktidardan indirdi ve “Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’ni” ilan etti. Eğer Türkiye tek yanlı müdahale edebilmek için garantörlük hakkını kullanmasaydı, Kıbrıs Türkü direnmeseydi ne olacağı açıktır. O nedenle bizler, özgürlük, güvenlik, egemenlik, Devlet ve Türkiye’nin etkin, fiili garantörlüğünden vazgeçilemez diyoruz.”