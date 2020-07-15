  • BIST 117.741
  • Altın 398,462
  • Dolar 6,8545
  • Euro 7,8316
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Tatar: “Kıbrıs Türkü direnmeseydi ne olacağı açıktır”

» »
Başbakan Ersin Tatar, Faşist Yunan Cuntası’nın 15 Temmuz 1974 Darbesi’nin 46’nci yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tatar: “Kıbrıs Türkü direnmeseydi ne olacağı açıktır”

Faşist Yunan Cuntası’nın 46’ıncı yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin tek yanlı müdahale edebilmek için garantörlük hakkını kullanmasaydı, ne olacağının ‘açık’ olduğunu vurguladı.

Tatar’ın açıklaması şu şekilde:

“Unutma sevgili Kıbrıs Türkü: 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Türkünü yavaş, yavaş yok ederek Kıbrıs’ı Yunan yapmak isteyen Makarios’u hemen Enosis isteyen, EOKA- B ile Yunan Cuntası bir darbe ile iktidardan indirdi ve “Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’ni” ilan etti. Eğer Türkiye tek yanlı müdahale edebilmek için garantörlük hakkını kullanmasaydı, Kıbrıs Türkü direnmeseydi ne olacağı açıktır. O nedenle bizler, özgürlük, güvenlik, egemenlik, Devlet ve Türkiye’nin etkin, fiili garantörlüğünden vazgeçilemez diyoruz.”

 

csa2.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis: "Türkiye diyaloğun başlamasını önerdi ancak Akıncı yerine Özersay'ı istedi"15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:28
  • Tatar: “Kıbrıs Türkü direnmeseydi ne olacağı açıktır”15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:26
  • Klasikler Girne Limanı’nda15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:22
  • Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi toplandı15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:20
  • Erhürman: "Her alanda liderlik yapacağız"15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:10
  • Zorla İnsan Kaçırma, Kasti Hasar ve Ciddi Darp   15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:10
  • " Sn. Akıncı’nın baskılara boyun eğdiğini göstermektedir"15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:03
  • Akçın: ‘Memleketi fareler istila ediyor, Bakan Oğuz, zehir tedarik ederek kampanya başlatmalı’15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:50
  • Beş ülke Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma konusunda BM’ye nota gönderdi15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:39
  • Basın-Sen "Bilişim Suçları Yasasası"nın yürütmesinin durdurması için mahkemeye başvuruyor...15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti