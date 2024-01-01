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Tatar: Kıbrıs Türkü’nün hikayesini yazan Birkan Uzun’un adı hep yaşayacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdiği kayak kazası sonucu yaşamını yitiren dağcı Birkan Uzun’un ölümünün ikinci yılında Lefkoşa’da kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.
Tatar: Kıbrıs Türkü’nün hikayesini yazan Birkan Uzun’un adı hep yaşayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ABD’nin en iyi okullarından birine giden ve “7 Kıta, 7 Zirve”hedefiyle birçok zirveye tırmanan Birkan Uzun’u 2021 yılında kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi.

 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye’de bu yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremde acısı taze olan babası Cengiz Uzun’un da Şampiyon Melekleri kurtarma çalışmalarında yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Uzun ailesinin acısını paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tırmandığı zirvelerde Birkan Uzun’un KKTC bayrağı açtığını ve yayınladığı videolarda Kıbrıs Türkü ve devletinden bahsederek herkesin gönlünde taht kurduğunu dile getirdi.

 

Birkan Uzun’un aldığı eğitim, işteki kariyeri, spordaki disiplini ve sosyal hayatındaki bağları ile birçok insana örnek olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Everest’e tırmanmadan önce Birkan Uzun’un geleceğini planlarken, gerçekleştireceği projelerde ülkesi için yapmak istediklerinden de kendisine bilgi verdiğini vurguladı.

 

Birkan Uzun’un aramızdan erken yaşta ayrılışının büyük bir kayıp ve tarifsiz bir acı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bir değerine sahip çıktığını ve KKTC’nin en yüksek noktası Selvili Tepe’ye adının verildiğini kaydetti.

 

Birkan Uzun’un adının ve yaptıklarının yaşatılmasının herkesin görevi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Birkan Uzun zirvede çektiği videoda, ‘Kıbrıs Türkü’nün hikayesini temsil ettiğini’ anlattı. Gönülleri fetheden Birkan’ın adı Selvili Tepe’de yaşayacak ve Kıbrıs Türkü’nü temsil edecek” ifadelerini kullandı.

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