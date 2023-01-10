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Tatar: Kıbrıs Türkü'nün kendi geleceğini tayin etme hakkı vardır

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Tatar: Kıbrıs Türkü'nün kendi geleceğini tayin etme hakkı vardır
Tatar: Kıbrıs Türkü'nün kendi geleceğini tayin etme hakkı vardır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kocaeli Girişimci İş Adamları Derneği (KOGİAD) heyetini kabulü sırasında yaptığı konuşmasında, başarılı iş insanlarını KKTC’de görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek Türkiye’nin her bölgesinden böyle ziyaretlerin olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türk dünyasının bir temsilcisi ve bir Türk devleti olarak her geçen gün daha da güçlendiğinin altını çizerek Kıbrıs’ta 60 yıldır bir antlaşmaya varılamadığını ve Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün devamının ve Türk askerinin adadaki caydırıcı güç olarak varlığının önemine değinerek Türkiye ile kadim ve güçlü bağların daha da pekişmesinin ve iş birliğinin artmasının mücadelemize önemli destek verdiğini söyledi.

Kocaeli Girişimci İş Adamları Derneği (KOGİAD) Başkanı Aydın Burgul da, KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek hedefin, KKTC’nin uluslararası olarak tanınması olduğunu söyledi ve bu yolda verilen mücadeleye destek belirtti.

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