Tatar Kıbrıs'a döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ercan Havalimanı’nda Meclis Başkanı Zorlu Töre ile diğer yetkililer karşıladı.

Tatar, Ercan’da düzenlediği basın toplantısında, Manchester ve Londra’daki temaslarını değerlendirdi. Tatar, ilk önce Manchester’i ziyaret ettiğini, burada Kıbrıslı Türkler, iş insanları, siyasiler ve diğer yetkililerle görüştüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün sadece Londra değil, İngiltere’nin çeşitli yerlerinde yaşadığını, iş yeri açtığını ve söz sahibi olduğunu belirten Tatar, Kıbrıslı Türklerin yanı sıra görüştüğü Pakistan, Bangladeş ve Müslüman toplumu temsilcilerinin KKTC’ye ilgisini gördüğünü belirtti.

Tatar, Londra’da Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldığını ve burada vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Festivalin 30 bini bulan katılımla yapıldığını belirten Tatar, festivale katılan eski parlamenter Iain Duncan Smith’in, KKTC’ye direkt uçuşlar yapılabilmesi için gayret göstereceğini ve Kıbrıs Türk halkını destekleyeceğini söylemesinin önemine vurgu yaptı.

Oradaki Kıbrıs Türk halkının başarısını takdirle izlediğini ve bağların güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini belirten Tatar, “Onların başarısı bizim başarımızdır, Kıbrıs Türkü her yerde bir ve tek yürektir. KKTC sevgisi nerede olursa olsun aynıdır” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü düşünce merkezi Chatham House’da katıldığı toplantıda da yeni siyaseti, iki devletli çözüm siyasetini anlatma fırsatı bulduğunu belirten Tatar, federal temelde çözüm arayışlarının neden sonuç vermediğini ayrıntılarıyla anlattığını kaydetti.

Katılımcıların ilgi gösterdiğini çünkü çoğu insanın Kıbrıs sorununu bildiğini ancak işin gerçeğini bilmediğini belirten Tatar, bu yüzden siyasi alanda mücadeleyi sürdürürken, bu tip düşünce merkezlerinde de gerçekleri ortaya koyacaklarını söyledi.

Parlamenterlerin verdiği resepsiyona da katıldığını ve Kıbrıs meselesindeki son durumu anlattığını ifade eden Tatar, İngiltere’nin seçimden sonra Kıbrıs siyasetini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ta iki egemen üssü bulunduğunu, kimsenin bu üslere karışamadığını ancak buralardaki hareketlilikle Kıbrıs’ın hedef haline gelebileceğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapıldığını ve herkesin bunu kabul ettiğini belirten Tatar, artık bu haksızlığa son verilmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesini de değerlendiren Tatar, KKTC Londra Temsilciliği’nde görüştüğü Holguin’e, gayretlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Holguin’in 6 aylık görev süresinin dolduğunu ve genel sekretere rapor vereceğini ifade eden Tatar, müzakere sürecinin yeniden başlatılması için yaptığı çalışmalarda ortaya bir sonuç çıkmadığını kaydetti.

Müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerde devamının mümkün olmadığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşit statüsü kabul edilirse yeni bir müzakere sürecinin başlayabileceğini ifade etti. “Egemenliğimiz tartışılacak bir konu değildir” diyen Tatar, Kıbrıs Cumhuriyetinin de iki halkın ortak mücadelesiyle kurulduğuna kaydetti.

“KKTC tanınsın” demediklerini ancak egemenlikle “3D” dedikleri “direkt ticaret, direkt uçuş ve direkt temas” taleplerinin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Tatar, “İzolasyonlar kalkacak” sözünü de hatırlattığını söyledi.

Holguin’den tarafsız, adil bir rapor hazırlamasını istediklerini kaydeden Tatar, raporun 10 Temmuz’da BM Genel Sekreteri’ne sunulacağını ve genel sekreterin de bundan sonraki sürece ilişkin karar vereceğini belirtti.

Görüşmede, Rum tarafının KKTC ekonomisine darbe vurmak için mülkiyet konusunda başlattığı saldırılara da değinen Tatar, bu durumun asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin de güneyde 500 bin dönümden fazla mal bıraktığına işaret eden Tatar, mülkiyet konusunda çarenin Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu ve başvuruların oraya yapılması gerektiğini ifade etti.

Tatar, meselenin takas, tazminat, iadeyle ve iki devlet arasında çözülecek bir konu olduğunu, şahıslarla çözülemeyeceğini belirten Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu süreçte dışlanamayacağını kaydetti.

Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarını bugün bilgilendireceğini belirten Tatar, BM Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ı kabul edeceğini söyledi.