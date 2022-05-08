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Tatar, Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç’ı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, kendi yaş kategorisinde Türkiye birincisi olan Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç’ı tebrik etti.
Tatar, Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alanya’da düzenlenen Açık Su Türkiye Şampiyonası’nda genel klasman 5 yaş kategorisinde birinci olan Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13 Mayıs tarihinde İtalya’da düzenlenecek ve Türkiye Milli Takımı ile katılacağı Avrupa Şampiyonası’nda Doğukan Ulaç’a başarılar dileyerek birçok spor alanında büyük başarılar elde eden Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının artarak süreceğine inanç belirtti.

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