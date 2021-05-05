  • BIST 1.421
  • Altın 477,653
  • Dolar 8,3357
  • Euro 10,0059
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

Tatar: “Kıbrıslı Türklere seçme hakkı ivedi bir şekilde verilmeli”

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayarak, hükümete çağrı yaptı ve konunun Meclis’e taşınması gerektiğini kaydetti.
Tatar: “Kıbrıslı Türklere seçme hakkı ivedi bir şekilde verilmeli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayarak, hükümete çağrı yaptı ve konunun Meclis’e taşınması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayriresmî Kıbrıs toplantısı ele alındı ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarının giderilebilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, her nerede olursa olsun, yürekleri Kıbrıs’ta atıyor. Bizlerin kopmaz parçasıdırlar” diyen Tatar,  oy kullanamamalarının adaletsizlik ve insan haklarına aykırı olduğunu, demokratik haklarının KKTC Meclisi tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti. 

Komite Üyesi Hakkı Müftüzade de, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin gerekli eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve genç kuşakların eğitim zafiyetlerinin giderilmesinin milli çıkarlar bakımından da önemli olduğunu belirtti ve gençlere gerekli eğitimin sağlanmasıyla yurt dışında toplumun sesini duyuracak, geçmişin gerçeklerini bilen eğitimli yeni nesillerin olacağına işaret etti.

Toplantıda ayrıca, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin sorunları ile ilgilenmek üzere Dışişleri Bakanlığı bünyesinde “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Müsteşarlığı” kurulması görüşüldü. 

Toplantıya,  Komite Başkanı Leyla Kemal, Komite üyeleri Nevin Hüseyin, Dr. İsmet Doğan, Hakkı Müftüzade, Kerem Haser ve Münir Tatar katıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner de hazır bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik Kazası: Biri Çocuk Üç Kişi Yaralandı05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:01
  • KTMMOB'den Kıb-Tek açıklaması05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:23
  • Akansoy: Sn Tatar kimdir bu çatlak sesler ?05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:10
  • Sağlık Bakanlığı ''1111'' İletişim Merkezini Devreye Soktu05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:17
  • Orman Yangınlarını Araştırmak Üzere Kurulan Meclis Komitesi Toplandı05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:46
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:44
  • İskele-Ercan anayolunda korkutan kaza! Yaralılar var!05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:35
  • Başbakan Saner: "Ramazan Bayramı için sıkı tedbirler alınacak" Tedbirler Cuma günü açıklanacak.05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:18
  • Erhürman'dan Tatar'a Pasaport eleştirisi!05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:09
  • ''Güney'den pasaport almayı uygun görmedim ama alanı da yadırgamam''05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti