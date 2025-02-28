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Tatar: Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa toplumdan topluma değil devletten devlete yapılacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda Türkiye’nin desteğiyle yürütülen yeni milli siyasetin iki devletli çözüm olduğunu, federasyon seçeneğinin kapandığını ve olası bir anlaşmanın toplumlar arasında değil, devletler arasında yapılacağını belirtti
Tatar: Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa toplumdan topluma değil devletten devlete yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin adadaki olası bir anlaşmanın parçası olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Devlet bizim garantimizdir, huzurumuzdur, bu topraklarda refah içinde yaşamamızın teminatıdır” diye konuştu.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şube Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen iş ağlarını geliştirme “B2B etkinliğine” katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türk müteşebbislerin, tüm ambargolara rağmen, yıllardır üreterek ayakta kalmayı başardığını belirterek, dijitalleşme çağıyla, ambargo ve izolasyonların etkisinin yeni yöntemlerle aşılabileceği mekanizmaların geliştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa ve dünyada yeni küresel dengeleri değiştiren dijitalleşme alanındaki gelişmelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de değer bulduğunu ve birçok sektörü etkilediğini ifade etti.

Ülkede 1-4 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak TEKNOFEST etkinliğinin, ülkedeki gençleri teknoloji ve bilimle uğraşmaya teşvik edeceğini, tüm sektörlere ilham kaynağı olacağını ve yurtdışından teknolojiyle ilgilenen birçok insanın ülkeye geleceğini dile getiren Tatar, etkinliğin ülke tanıtımına da büyük katkı sağlanacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak olmasından dolayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Teknoloji Lideri (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkür etti.

İthalatın 3 milyar doları geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar  turizm ve yüksek öğrenim sektörlerine  ek olarak, hükümetin vizyonuyla, ülkede oluşturulacak serbest bölgeler, teknoparklar, teknolojik yazılımlar ve mühendisliğin de KKTC’nin yeni sektörü olarak hayat bulacağını söyledi.

-"Sıkıntılar, teknoloji, emlak ve inşaat sektörü gibi alanlarda dünya çapında projelerle aşılacak"

Ülkede altyapıyı tamamlama çalışmalarının devam ettiğini, fiber optik altyapısı için ihaleye çıkılacağını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türkü’ne ekonomiden spora birçok alanda ambargo uygulansa da, tüm bu sıkıntıların, teknoloji, emlak ve inşaat sektörü gibi alanlarda dünya çapında projelerle aşılacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mavi vatan ve gök vatanda, geleceğe amin adımlarla ilerleneceğini dile getiren Tatar, Kıbrıslı Türklerin anavatanı Türkiye, Türk Dünyası ve yurtdışında yaşayan soydaşlarının desteğiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ilerleyerek varlığını devletiyle sürdüreceğini ifade etti.

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