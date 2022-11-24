Tatar: Kıbrıs'ta bir gerçek vardır. O da iki halkın olduğudur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Kıbrıs’a öğretmen olarak gelen ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ilk şehitlerinden olan Malatyalı Kemal Özalper’i mezarı başında andı.

Tatar, Rum saldırılarına karşı bomba hazırlığı yapıldığı sırada talihsiz bir şekilde meydana gelen patlama sonucunda şehit olan Lefke Gazi Lisesi’nde öğretmenlerinden Özalper’in Öğretmenler Gününü kutladı ve kendisine Allah’tan rahmet diledi.

Diyarbakır programını tamamlamasının ardından, Malatya’ya geçen Tatar, burada Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi. Görüşme, Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi’nde yapıldı. Tatar, Malatya’da ayrıca Özalper’in mezarını ziyaret etti.

-"Gazilerimiz, her zaman yüreklerimizde müstesna bir yere sahip"

Cumhurbaşkanı Tatar, Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ilk şehitlerinden olan Kemal Özalper'i anıp, onun hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Öğretmenler Günü vesilesiyle Özalper başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Tatar, Malatya’da İnönü Üniversitesi'nde konferans vermek üzere geldiğini ve Malataya’ya geldiğinde Kıbrıs gazilerini her zaman ziyaret ettiğini belirtti. Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinin her zaman yüreklerinde müstesna bir yere sahip olduklarını ve o yıllarda verilen mücadeleyi unutmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Tatar, tüm şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilere sağlık diledi.

-"Malatya halkı ile bağlarımız günden güne artmakta"

Malatya halkıyla yıllar itibarıyla bağların arttığını söyleyen Tatar, konuştuğu kişilerin sık sık Kıbrıs’ta askerlik yaptığını, öğrenci olduğunu, yatırım ya da turizm amacıyla ülkede bulunduğunu kendisine aktardığını kaydetti. Tatar, teknolojinin de gelişmesiyle iletişim yollarının arttığına işaret ederek, “Sizin sevinciniz bizim sevincimiz, üzüntünüz üzüntümüzdür” dedi.

Gazilere ve basına, son zamanlarda Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi veren Tatar, eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü temelinde yeni bir siyaset anlayışla yürütülen çalışmaları aktardı.

Bölgede yaşanan gelişmeler ışığında, KKTC’nin kritik ve önemli bir hale geldiğini kaydeden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması ve KKTC’nin tanınması” çağrısının ardından Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak alındıklarını hatırlattı. Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üstün gayretleri dolayısıyla bunların başarıldığını söyledi.

-"Kıbrıs'ta bir gerçek vardır. O da iki halkın olduğudur"

“Kıbrıs’ta bir gerçek var, o da iki ayrı halkın olduğudur” diyen Tatar, hedefin Doğu Akdeniz’de ilelebet devlet olarak yaşayabilmek ve Türk devletleriyle her türlü ilişkinin güçlenmesi olduğunu söyledi.

Bütün dünyaya Kıbrıs’ta ayrı bağımsız, egemen, hür bir devletin olduğunu haykırdıklarını dile getiren Tatar, mücadelelerine destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

- Tatar, Şehit Kemal Özalper’i kabri başında andı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği ziyaretini tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya Şehitliği'ndeki Kemal Özalper'in kabrini ziyaret etti.

Şehitlikte Tatar'a Şehit Özalper'i oğlu Fevzi Özalper ve Malatya Valisi Hulusi Şahin eşlik etti. Tatar, burada Şehit Özalper'in kabrine çiçek bıraktı ve dua okudu.

Şehitlik ziyareti ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine eşlik eden Kemal Özalper'in acılı ailesine sabırlar dileyerek, Özalper'i andı.

Öğretmen olarak Kıbrıs'ta bulunan Özalper'in teknik bilgisiyle mücadelede TMT'ye destek olduğunu anlatan Tatar, Özalper'in ailesini ve çocuklarını bırakarak Kıbrıs'a geldiğini ve orada şehit olduğunu hatırlattı ve Kıbrıs davasının böyle bir dava olduğunu vurguladı.

1974 yılına kadar Rum ve Yunan ikilisinin, Kıbrıslı Türklerin adadan göç etmesi için her türlü saldırıda bulunduğuna işaret eden Tatar, "1974 yılında Mehmetçiğin adaya gelmesiyle hamdolsun bugünlere geldik" dedi.

Tatar, bugün büyük bir siyaset yürüttüklerini kaydederek, Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin de desteğiyle Doğu Akdeniz'de KKTC'nin yaşaması ve milli çıkarların korunması mücadelesi verdiklerini söyledi.

-Kemal Özalper kimdir?

Kıbrıs’a öğretmen olarak tayin edilen Kemal Özalper, 1963 yılında Kıbrıs/ Lefke Sanat Okulu’nda göreve başladı.

Olaylar başladıktan sonra kıt imkânlarla silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında öncülük eden Özalper, yeni bir havan mermisi denemesi yaparken merminin, havan namlusunun içerisinde patlaması sonucu, 18 Ağustos 1964 tarihinde şehit oldu.