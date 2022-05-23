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Tatar: Kıbrıs’ta çok acılar yaşamış ve geçmişi, ulusal zenginliklerle dolu bir halkız

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Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’ta çok acılar yaşamış ve geçmişi, ulusal zenginliklerle dolu bir halkız
Tatar: Kıbrıs’ta çok acılar yaşamış ve geçmişi, ulusal zenginliklerle dolu bir halkız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Narlıdere Emekli Astsubaylar Derneği’nden (TEMAD) gelen heyet ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar emekli astsubayların, KKTC’nin yıllardır verdiği mücadeleyi yakından takip ettiğini ve bunun devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar verilen mücadelenin, Doğu Akdeniz’de KKTC’yi yaşatmak amacıyla olduğunu vurgulayarak Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde geçmişi unutmadan, başarı ile bunu gerçekleştirmekte olduğumuzun altını çizdi.

Yaşanan pandemi süreci, ekonomik kriz ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor günler geçirdiğimizi fakat bütün bunların geride kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman olduğu gibi geleceğe büyük bir umutla bakmaya devam edeceğimizi söyledi.

“Kendi egemenliğimiz ve özgürlüğümüzü sonuna kadar savunabilmiş, kahramanlıklarla ve büyük zaferlerle dolu şanlı bir tarihin temsilcileriyiz”

“Kıbrıs’ta çok acılar yaşamış ve geçmişi, ulusal zenginliklerle dolu bir halkız. Biz, büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. Atatürk’ün izinde ilke ve devrimlerini benimsemiş ve onun çizdiği yolda cesaretle yürümüş nesiller olarak direnmiş bir halkız. Şu anda da kendi egemenliğimiz ve özgürlüğümüzü sonuna kadar savunabilmiş, kahramanlıklarla ve büyük zaferlerle dolu şanlı bir tarihin temsilcileriyiz.

Bütün dünyaya; ‘Kıbrıs’ta biz, en az Rumlar kadar egemeniz’ diye haykırıyoruz. Federal bir anlayışa karşı olduğumuzu defalarca söyledik. Yeni siyaseti, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütmekteyiz. Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı eşit egemen devlete dayalı bir çözüm modelini kabul edeceğiz.

Ata malına her zaman sahip çıkma noktasında burada ortaya konan irade, yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu yeni dönemde dik durmak, milletimize ve şehitlerimize olan borcumuzdur. Hâlâ kayıplarımız var. Nerede oldukları bilinmiyor. Kıbrıs’ın böylesine acı ve bir o kadar da zengin bir tarihi vardır. Yüreğimizde Türkiye sevgisiyle yeni nesilleri yetiştirmek ve onlara, milletimize yakışır bir gelecek hazırlamak görevimizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.

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