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Tatar: Kimsenin gücü aramızdaki kutsal ve kadim bağları kopartmaya yetmez

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Tatar: Kimsenin gücü aramızdaki kutsal ve kadim bağları kopartmaya yetmez
Tatar: Kimsenin gücü aramızdaki kutsal ve kadim bağları kopartmaya yetmez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Yalova Şube başkanlığı heyetlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Yalova’dan gelen heyeti KKTC’de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizi bir arada tutan Türkiye sevgisidir ve KKTC’ye olan inancımızdır. Tüm gücümüz, Anadolu’ya ve kendi devletimize olan inancımızdan gelir” dedi.

Türkiye ile gönül birlikleri olduğunu ve uluslararası planların Türkiye ile bağların kopartılmayı amaçladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kimsenin gücü aramızdaki kutsal ve kadim bağları kopartmaya yetmez” diye konuştu.
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın tarihte çok önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Şu an halkımızdan beklentimiz, tek ses olmamızdır. Yıllardır federasyon denilen ortaklık bizi bir yok oluşa götürecek tehlikeli bir süreçtir. Türkiye Cumhuriyeti’nin buradan çekilmesidir. Esas oynan oyun sıfır asker sıfır garantidir. 1974 Barış Harekâtı’nda Mehmetçik ile mücahitlerimizin buluşması ve sınırlarımızın yeniden çizilmesi, KKTC’nin temellerinin atılması ve Türk askerinin buradaki varlığı, Türkiye’nin garantörlüğü ile şu anda bu topraklarda bağımsız olarak yaşayabiliyoruz.”

Doğu Akdeniz’deki hakimiyetlerini ortadan kaldırmak üzere ortaya tuzaklar konulduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu’yu kuşatma hedefiyle oynanan oyuna asla izin verilmeyeceğini, Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmeye devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de barış ve huzurun en iyi şekilde sağlanmakta olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama hedefinde olduğunu, ancak Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu ve yaşanan tüm acılara Kıbrıs Türk halkının direndiğini söyledi. Tüm şehitleri rahmetle andığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, mücadeleye devam edileceğini sözlerine ekledi.

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