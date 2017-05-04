Tatar: “Kiralık araçlarda beyaz plaka yanlış”

UBP Grup Başkan Vekili Ersin Tatar, trafik konusunda Meclis çatısı altında uzmanların da yer alacağı bir komisyonun faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, bunun hep birlikte düşünülmesini istedi.

Tatar, özellikle ülkede uzun süre kalan yabancı öğrencilerin kendi ülkelerinde ehliyetleri olsa bile KKTC’de trafiğe çıkmadan önce bir testten geçmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Meclis Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” konulu olağanüstü toplantısında söz alan UBP Grup Başkan Vekili Ersin Tatar, toplantıya daha fazla ilgili olmasını beklediğini çünkü trafik kazalarının toplumun yüreğinde bir acı olduğunu söyledi.

Tatar, bakanlık içindeki Trafik Komisyonu’nun aynı heyecanı duymadığını çünkü çok yoğun bir gündemleri olduğunu, sağlıklı fikir üretemeyebileceklerini kaydetti.

Tatar bu nedenle trafik kazalarına karşı mücadele verecek komisyonun Meclis çatısı altında, uzmanların da katılımıyla kurulmasının faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, bunun detaylarının hep birlikte düşünülmesini istedi.

Şu anda görevde olan 2 bin 20 polisin denetim için yetersiz kaldığını belirten Tatar, trafikte eğitim, denetim, mühendislik ve acil hizmetlerin önemine değindi.

“EHLİYET KONUSUNDA CİDDİ TEDBİR”

Ersin Tatar, ehliyet verme konusunda ciddi tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Tatar, trafikte gözlemlediği sorunlardan örnekler verdi; özellikle direksiyon başında cep telefonu kullananların yarattığı sorunlara değindi.

Ülke nüfusundan fazla yabancı nüfus bulunduğunu ve trafikte araç kullananların sayısının da çok olduğunu ifade eden Tatar, ülkede uzun süreli kalan yabancı öğrencilerin bir eğitimden geçtikten sonra araç kullanmasına izin verilmesinin yararlı olacağını söyledi.

Tatar, “Bu iş yarın nasıl olacak çünkü nüfus sürekli artıyor” diyerek, denetimin önemini vurguladı.

“Her gelen ehliyetini gösterip araç kullanamaz… Eğer kuşku varsa testten geçecek” diyen Ersin Tatar, trafikte tehlikeli sürüş yapanlardan örnekler verdi.

Ersin Tatar, trafik mühendisliğinin ve çöken yollar için de sorumluların sorgulanması gerektiğini belirtti.

“Denetim noktasında biraz daha örgütlenelim” diyen Tatar, trafik kazasında ölenlere rahmet, ailelerine sabır diledi. Trafikte çok acı yaşandığını vurgulayan Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e karşı acımasız ve tasvip etmediği eleştiriler yapıldığını; dağ yolundaki kaza için sadece Dürüst’ün suçlanmasının doğru olmadığını, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin sorumluluğu bulunduğunu anlattı.

“KİRALIK ARAÇLARDA BEYAZ PLAKA YANLIŞ”

Ersin Tatar, kiralık araçlarda beyaz plakaya geçilmesini eleştirerek “Yanlış yapıldı” dedi.

Kırmızı plakayı görünce bu sürücü yabancıdır dikkatli olayım denildiğini ancak şimdi bu algının zorlaştığını anlatan Ersin Tatar, önceki bakanlık döneminde alınan bu kararı eleştirdi, son zamanlarda kiralık araç sayısının arttığını gözlemlediğin ifade etti ve bunun nedenleri konusunda bilgi istedi.

Tatar, kameraların algılamasında sıkıntı nedeniyle beyaz plakaya geçildiğini öğrendiğini kaydederken, yerinden söz alan Zeki Çeler ise, beyaz plakaya geçilirken herhangi bir bilimsel çalışma yapılmadığını söyledi.

“CEZALARIN GELİRE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ FEVKALADE YANLIŞ”

Konuşmasını sürdüren Ersin Tatar, “Trafikte cezaların bir gelir olayına dönüştürülmesi fevkalade yanlıştır, vatandaşın tepkisini çekiyoruz” dedi.

Tatar, 2006-2012 arasında hız tespit kamerasıyla tespit edilmiş 383 bin ceza yazıldığını, yani yılda 80 bin ceza yazıldığını ancak bunun yarısının sürücülere dağıtılamadığını kaydetti.

Tatar, konuşmasını, Zeki Çeler’e teşekkür ederek ve toplantının hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyerek tamamladı.