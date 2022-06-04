  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Tatar, Kırıkkale köy kadın kursu yıl sonu sergisi’nin açılışına katıldı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırıkkale Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi’nin açılışına katıldı.
Tatar, Kırıkkale köy kadın kursu yıl sonu sergisi’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergi açılışında yaptığı konuşmada, Kırıkkale köy kadın kurslarına katılan kursiyerleri ve öğretmenleri ürettikleri eserlerden dolayı tebrik etti.

Kültürün yaşatılması, ekonomi ve turizme katkı sağlanması adına yapılan bu gibi çalışmalara önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hüner isteyen bu gibi çalışmaların destek görmesi ve farklı köylere yayılması temennisinde bulundu.

Kıbrıs Türk kadınının el emeğinin dünyaya tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan çalışmaların bir başarı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve ekibini de bu çalışmalara verdikleri destekten dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında ayrıca, Dilekkaya-Kırıkkale yolunun onarımında emeği geçenleri kutlayarak Gaziköy ile Dilekkaya arasındaki yolun da en erken zamanda düzenlenmesi çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıb-Tek halen daha faturaları yollamadı03 Haziran 2022 Cuma 23:10
  • Gürcafer: “Yapısal bozukluklar KKTC’yi Türkiye’ye daha bağımlı hale getirdi”03 Haziran 2022 Cuma 21:02
  • Kudret Özersay: Siyasi partilerin ülke geleceği için buluşması halka umut oldu03 Haziran 2022 Cuma 18:46
  • İnşaat Mühendisleri Odası'ndan değerlendirme03 Haziran 2022 Cuma 18:25
  • Elektrikler dönüşümlü kesilecek03 Haziran 2022 Cuma 18:19
  • Kılıçaslan'da yangın03 Haziran 2022 Cuma 18:16
  • Meclis'te yoğun gün!03 Haziran 2022 Cuma 18:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar yeni Kamu-İş yönetimini tebrik etti03 Haziran 2022 Cuma 16:51
  • Pazartesi günü Meclis önünde uyarı eylemi03 Haziran 2022 Cuma 15:22
  • Normal Sezon, Koop-GAÜ maçıyla tamamlanıyor03 Haziran 2022 Cuma 15:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti