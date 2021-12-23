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Tatar: Kitap Kıbrıs Türkü’nün Tarihine Ayna Tutuyor

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Şair-Yazar Öksüzoğlu Kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a Takdim Etti
Tatar: Kitap Kıbrıs Türkü’nün Tarihine Ayna Tutuyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şair-yazar Oktay Öksüzoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın da yer aldığı kabulde, Oktay Öksüzoğlu, milli mücadele yıllarında Kıbrıs Türkü’nün yaşadıklarını kaleme aldığı “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim ederek toplumsal direniş mücadelesi verilen yıllarda yaşananların anlatıldığı bir görsel sunum gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kitabın Kıbrıs Türkü’nün tarihine ayna tutarak milli mücadele yıllarında verilen cesur ve kahramanca direnişin, gelecek nesillere aktarıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün ortaya koyduğu destansı mücadelenin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından verilen istiklâl mücadelesinden sonra, Türk ulusunun ilk deniz aşırı zaferi olduğuna dikkat çekti.

Milli mücadele yıllarında ortaya konan cesur direnişin tüm Türk ulusunun umutlarını yeşerttiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Oktay Öksüzoğlu’nu, ortaya çıkardığı  eserden dolayı tebrik, teşekkür etti.

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