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Tatar: “Kızılay ve Kızılhaç hareketlerine günümüzde her zamankinden daha çok ihtiyaç var”

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Başbakan Ersin Tatar, milyonlarca insanın hayatını etkileyen insan kaynaklı ve doğal afetler yüzünden dünyada Kızıl Haç ve Kızılay Hareketi'ne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Tatar: “Kızılay ve Kızılhaç hareketlerine günümüzde her zamankinden daha çok ihtiyaç var”

Tatar, bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu Toplantısında yaptığı konuşmada, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin kabul edilmesinin yıldönümü vesilesiyle, Uluslararası İnsancıl Hukukun geliştirilmesine ve uygulanmasına yaptığı katkılar nedeniyle Kızılay ve Kızılhaç örgütlerini tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak felaketlere ve insani krizlere karşı verilen mücadeleyi ele alırken insan onurunun korunmasına insan merkezli bir yaklaşımla özel önem verdiklerini anlatan Tatar, mağdurların özgüvenine ve daha onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde yaşamalarına odaklanıldığını ifade ederek, yüksek insani standartlara ulaşmak için tamamlayıcılık ilkesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile iş birliği yapıldığını belirtti.

Adada 1964’ten bu yana iki toplumun ayrı bölgelerde yaşadığına vurgu yapan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı, çok kırılgan bir siyasi ortamda, Uluslararası İnsancıl Hukuk kapsamında Kıbrıslı Türklerin insani yardım haklarını güvence altına almak için tarafsız bir savunucu ve garantör olarak gördüklerini de dile getirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Uluslararası Kızılhaç Kızılayı Derneği Federasyonu'na Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na, ayrımcı olmayan ve insani ilkelere uygun bir şekilde davranmaları çağrısında bulunan Tatar, Kızıl Haç Kızılay Hareketi'ni Kıbrıs Adası'ndaki gibi sorunlu ortamlarda tarafsız bir aracı ve insancıl oyuncu olarak konumlandırmanın önemine vurgu yaptı ve Hareketi, Ada'nın tüm bölgelerine mümkün mertebe ulaşabilecek şekilde kalibre etmek ve güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

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