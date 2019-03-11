  • BIST 100.850
  • Altın 226,476
  • Dolar 5,4470
  • Euro 6,1166
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Tatar: “Kızılyürek, AKEL’den Avrupa Parlamentosu’na seçilmiş olsa ne olacak?"

» »
Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, “Kızılyürek, AKEL’den Avrupa Parlamentosu’na seçilmiş olsa ne olacak? Kıbrıs Türkü hakkını almış mı olacak? Hayır. O halde ne yapılmak isteniyor?” diye sordu.
Tatar: “Kızılyürek, AKEL’den Avrupa Parlamentosu’na seçilmiş olsa ne olacak?"

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu seçimleri için aday gösterilmesinin Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının Avrupa Parlamentosu’ndaki 2 sandalyesini gasp etmekte olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini” söyledi.

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, “Kızılyürek, AKEL’den Avrupa Parlamentosu’na seçilmiş olsa ne olacak? Kıbrıs Türkü hakkını almış mı olacak? Hayır. O halde ne yapılmak isteniyor?” diye sordu.

Tatar açıklamasında, Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu seçimleri için aday gösterilmesinin Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının Avrupa Parlamentosu’ndaki 2 sandalyesini gasp etmekte olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini ifade ederek, AKEL’in kurnazlık yaparak Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp edemeyeceğini, ENOSİS’çi bir parti olduğunu unutturamayacağını kaydetti.

Niyazi Kızılyürek’in aday yapılmasının Kıbrıs Türkü’nün haklarına saygı gösteriliyormuş imajını yaratmak olduğunu ifade eden Tatar, bunun mümkün olmayacağını da belirterek Kızılyürek’e destek verdiğini iddia ettiği  Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP, Girne Düşünce Derneği, Yenidüzen Gazetesi ve Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i eleştirdi.

Tatar açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Kızılyürek ve AKEL’in hedefi bellidir. Güya on binlerce Kıbrıs Türkü’nü 26 Mayıs’ta Rum tarafına geçirecekler ve Kızılyürek için oy kullandıracaklar ve seçtirecekler. Seçilse ne olacak ki?
Kıbrıs Türkü hakkını almış mı olacak? Hayır. Ama ne olacak?

Kıbrıs Türkü kendi ayrı seçim yapma hakkından, seçme seçilme hakkından geri adım atmış olacak.
Böyle bir şeye müsaade edilmemeli, herkes halkımızın çıkarlarını ön planda tutmalıdır.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay, Antalya’da Türkiye Dışişleri Çavuşoğlu ile görüştü11 Mart 2019 Pazartesi 18:30
  • İzinsiz kazıya suçüstü!11 Mart 2019 Pazartesi 17:19
  • Akter: “BRT’de bu yılı çevre yılı ilan etmeyi planlıyoruz”11 Mart 2019 Pazartesi 17:05
  • Temizlik yaparken rahatsızlanmıştı11 Mart 2019 Pazartesi 16:52
  • TAK ailesinin acı günü11 Mart 2019 Pazartesi 16:32
  • “Ağıt yakmakla yetinilemez”11 Mart 2019 Pazartesi 16:30
  • “21’inci yüzyılda reçetesiz ilaç satışı devam ediyor”11 Mart 2019 Pazartesi 16:00
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: "Transit uçuşlarda yüzde 11 büyüme gerçekleşti"11 Mart 2019 Pazartesi 15:50
  • KTOEÖS Eğitim Bakanlığını eleştirdi11 Mart 2019 Pazartesi 15:45
  • Gazimağusa’da araç yandı11 Mart 2019 Pazartesi 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti