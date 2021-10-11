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Tatar, KKTC Adıyamanlılar Derneği Heyetini Kabul Etti

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Tatar, KKTC Adıyamanlılar Derneği Heyetini Kabul Etti
Tatar, KKTC Adıyamanlılar Derneği Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hüseyin Kayalar başkanlığındaki KKTC Adıyamanlılar Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabul sırasında yaptığı konuşmada, 1571’den sonra adaya yerleşen Kıbrıs Türkü’nün atalarının Anadolu’nun çeşitli yerlerinden geldiğini anımsatarak, 1974’ten sonra da Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ülkeye yerleşenler olduğunu, burada aynı kültür ve değerlerle çocuklarını büyüttüklerini ve KKTC vatandaşı olarak bu ülkenin gelişmesine ve her türlü mücadelesine katkı koyduklarını belirtti.

“Bizim artık ayrımız, gayrımız yoktur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel farklılıkların da ülkenin zenginliği olduğunun altını çizdi.

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Tatar, bölgenin en güçlü ülkesi olan garantör ülke Anavatan Türkiye ile bağların gelişmesiyle ülkenin daha da güçlendiğini,  Kıbrıs Türk halkına güzel bir gelecek vaat etmenin en büyük temennisi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’ye yaptığı ziyaretler sırasında büyük hürmet ve coşkuyla karşılandığını ve bu ilginin aslında KKTC halkına gösterilen bir ilgi olduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Kayalar’ın, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Adıyaman’a davet etmesi üzerine, Adıyaman’ı da uygun bir zamanda ziyaret etmek istediğini, ülkede Adıyaman’dan gelen, yerleşen, iş kuran, ülkenin her türlü mücadelesine katkı koyan fevkalade çalışkan, özverili insanların olduğunu dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, sadece devletten devlete değil aynı zamanda Türk insanının tüm kesimiyle, sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle, her türlü kurum ve kuruluşla iş birliği yaparak KKTC halkının, Türkiye halkı ile kardeş halk olarak dayanışma içerisinde bağların pekişmesinin en büyük temennisi olduğunu belirtti.

HÜSEYİN KAYALAR


Dernek Başkanı Hüseyin Kayalar yaklaşık 15 yıl önce kurulan Derneğin amacının Adıyaman kültürünü yaşatırken, Kıbrıs kültürü ile Adıyaman kültürünü kaynaştırmak olduğunu ifade etti.

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