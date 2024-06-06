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Tatar: KKTC ambargolara rağmen dünyayla bütünleşiyor, gelişiyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin haksız ambargolara rağmen bilişim alanında sağladığı gelişimle her alanda dünyayla bütünleştiğini vurguladı.
Tatar: KKTC ambargolara rağmen dünyayla bütünleşiyor, gelişiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı himayesinde Türkiye Bilişim Derneği ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun birlikte düzenlediği “KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası Vizyon Çalıştayı'na” katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC’nin bilişim sektöründe yaptığı çalışmalarla hedeflerini yakalayıp, dijital dönüşümü gerçekleştireceğini kaydetti.

Bu yöndeki çalışmaların Türkiye’nin ve sektör paydaşlarının destekleri ile devam ettiğini, ilgili yasaların geçirildiğini, tüzüklerle ilgili çalışmaların yapıldığını işaret eden Tatar, yurt dışında bu alanda eğitim alan gençlerin de ülkelerine gelerek, bu alana katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Turkcell ve Telsim ile bu alandaki yatırımcılara KKTC’ye gösterdiği güvenden ötürü teşekkür eden Tatar, ambargolara rağmen ülkeye yatırımların yapıldığını, geliştirildiğini ve dünya ile bağlantının kesintisiz sağlandığını kaydetti.

Ülkeye gelen turist, öğrenci, yatırımcı ve vatandaşların dünyayla iletişim kurmasına, teknolojiye ayak uydurularak destek verildiğine dikkat çeken Tatar, e-devlet ve dijital dönüşümün sağlanmasıyla da devletin tüm altyapısının kaliteli ve çağdaş bir yapıya dönüşeceğine vurgu yaptı.

Yatırımların sürmesinin önemine işaret eden Tatar, geçen haftalarda ziyaret ettiği Avustralya'dan buraya bir Kıbrıslı Türk aile şirketinin iletişim kanallarıyla yapay zeka teknolojisi altyapısını kullanarak eriştiğini ve konferanslara tercümanlık sağladığını anlattı.

Bu çerçevede ülkenin artık yurt dışında yaşayan kendi insanlarının, gerek Türkiye ve İngiltere'den gerekse diğer ülkelerden geri dönmelerini sağlayacak cazibesi artan bir devlet olduğunu ifade eden Tatar, bilişim adası olma yolunda hedefe doğru yol aldıklarını söyledi.

“Sektöre güveniyoruz, KKTC olarak bu işi başaracağız” diyen Tatar, Malta gibi KKTC’nin de gelişeceğini, Türkiye’nin tecrübesi ve bu alandaki başarısıyla birlilkte başaracaklarını vurguladı.

Yatırımcılara güven vermenin ve yatırımların önünü açmanın da önemine dikkat çeken Tatar, “Ambargolara rağmen KKTC gelişiyor, teknolojik altyapısı gelişiyor her alanda dünyayla bütünleşiyor” dedi.

Tatar, gelişen teknoloji ile iletişim altyapısına destek veren herkesi tebrik ederek, hedeflerin en kısa sürede yakalanmasını temenni etti.

 

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