Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi

Pandeminin KKTC’de bugüne kadar iyi yönetildiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 kapsamında fikir alışverişinde bulunarak, komite üyelerinden bu bağlamda bilgi aldı. Covid-19 salgını konusunda genel deneyimlerini Cumhurbaşkanı’na aktaran komite üyeleri, aşılar konusunda da değerlendirmelerde bulunarak aşıların önemine vurgu yaptı.
Covid-19’un seyri ve ülkemizdeki son durumu çerçevesinde bilgi paylaşımı yapan komite üyeleri, Cumhurbaşkanı’na teşekkürlerini sunarak desteklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner’in hazır bulunduğu toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik, Prof. Dr. Füsun Yıldız, Prof. Dr. Erol Baysal, Dr. Mehmet Başman, Dr. Mert Taşkın katıldı.
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