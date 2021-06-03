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Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.
Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.


Toplantıda sırasıyla söz alan komite üyeleri Sayın Cumhurbaşkanına komite çalışmaları ile ilgili bilgi vererek, ekonomi ve doğal kaynaklar sektörlerinde ülkemizde yaşanan sorunlardan bahsettiler. Üyeler ayrıca, Kıbrıs görüşmeleri konusunda Sayın Cumhurbaşkanı’na desteklerini bildirdiler.

Cumhurbaşkanı Tatar, asrın projesi olan tünelin açılışıyla ve iletim tünel hatlarındaki gelişmeyle Güzelyurt ve Mesarya ovaları’na ulaşacak su ile üretimin artacağını belirtti ve ekonomiye yapılacak olan katkıdan bahsetti. Pandeminin KKTC’de bugüne kadar çok iyi yönetildiğine de değinen Sayın Cumhurbaşkanı Tatar, üyelere komiteye katılım gösterdikleri ve destekleri için teşekkür etti.


Toplantıya, Prof. Dr. Salih Saner, Prof. Dr. Vedat Yorucu, Hasan Sungur, Candan Avunduk, Mustafa Alkaravlı, Turgay Deniz, Fuat Nalcıoğlu ve Ahmet Hastürk katıldı. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner de hazır bulundu.

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