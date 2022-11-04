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Tatar: KKTC devleti, son 50 yılın bir başarı öyküsüdür

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC devletinin, son 50 yılın bir başarı öyküsü olduğunu vurguladı.
Tatar: KKTC devleti, son 50 yılın bir başarı öyküsüdür

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC devletinin, son 50 yılın bir başarı öyküsü olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Turan Devletleri Teşkilatı başkan ve üyelerini kabul etti.

Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürebilmesi için verilen mücadelenin hâlâ devam ettiğini belirterek, Türk askerinin adadaki varlığının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün önemini vurguladı.

Yeni siyasete göre iki egemen eşit devletin iş birliği ile bir anlaşmanın olabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Türklük dünyası ile münasebetlerin devam etmesi için Türk Devletler Teşkilatı başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızla aramızdaki bağı daha da pekiştirmek fevkalade önemlidir. KKTC ile Kıbrıs Türk halkının varlığı ve bu gerçeğin kabul görmesi için her türlü çalışma yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızdadır. KKTC devleti, son 50 yılın bir başarı öyküsüdür.”

Tatar, anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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