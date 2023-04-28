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Tatar: KKTC devletini güçlendirirken geçmişte yaşadıklarımızı her daim hatırlamaktayız

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki egemen eşit devlet siyasetinden asla geri dönülmeyeceğinin altını çizerek, KKTC Devleti'ni güçlendirirken, geçmişi her zaman hatırladıklarını belirtti.
Tatar: KKTC devletini güçlendirirken geçmişte yaşadıklarımızı her daim hatırlamaktayız

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Alanya’dan gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazilerine büyük bir minnet duyduklarını belirleterek, Kıbrıs Türklerinin yok oluşun eşiğinden döndüğü 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs gazilerinin Mücahitlerle birlikte gösterdiği büyük kahramanlığın önemine işaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Kıbrıs’a barış geldiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin, güven, huzur ve mutluluk içinde yaşayabilme nedeninin Kıbrıs Barış Harekatı olduğunu kaydetti.

6 Şubat depreminin büyük acılara neden olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, birlik olmanın önemine vurgu yaptı ve “Biz büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki egemen eşit devlet siyasetinden asla geri dönülmeyeceğinin altını çizerek, KKTC Devleti'ni güçlendirirken geçmişi her zaman hatırladıklarını belirtti.

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