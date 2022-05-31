  • BIST 2.545,11
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3967
  • Euro 17.567
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASusuzluğunuzu meyve suyu ile gidermeyin!

Tatar: KKTC, dünyada kabul görmeye başlamıştır

» »
“Yıllardan beri verilen ulusal mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC, dünyada kabul görmeye başlamıştır”
Tatar: KKTC, dünyada kabul görmeye başlamıştır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Emlak Odası Başkanı Sinan Canpolat, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur ve IREC California Başkan Yardımcısı Orr Olson’u kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin gelişen bir devlet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, emlakçıların büyük başarılara imza attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, emlakçıların uluslararası fuarlarda KKTC’yi tanıtmak için yaptığı çalışmaları takdir ettiğini ifade ederek, bunun devlete ivme kazandıracağını söyledi. 

Dünyanın en güzel yerleşim yerlerinden birinde yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çeşitli ülkelerden adayı  ziyarete gelen turistlere dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Yıllardan beri verilen ulusal mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC, dünyada kabul görmeye başlamıştır” diyerek emlak sektöründeki başarıların artarak devam etmesini temenni etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp Şahıs Aranıyor31 Mayıs 2022 Salı 14:21
  • Mağusa'da Önce Darp Sonra Soygun31 Mayıs 2022 Salı 14:16
  • Resmi Evrak Sahteleme31 Mayıs 2022 Salı 14:13
  • İzlem Gürçağ Altuğra: Kabinede kadınların da olması elbette önemli31 Mayıs 2022 Salı 12:07
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarın çocuk şenliği düzenliyor31 Mayıs 2022 Salı 11:57
  • Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 83 yıllık tecrübesi gençler ile buluşuyor..31 Mayıs 2022 Salı 11:50
  • ” Yaşam ve İş Becerileri” temalı, Mesleki Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi31 Mayıs 2022 Salı 11:49
  • Kudret Özersay: İrademize saygı göstersinler31 Mayıs 2022 Salı 11:41
  • 2 milyon 651 TL’yi tasarrufuna geçiren şahıs cezaevine gönderildi31 Mayıs 2022 Salı 11:24
  • Acil B rh (+) kan aranıyor31 Mayıs 2022 Salı 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti