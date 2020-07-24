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Tatar: KKTC halkı en iyi hastaneyi hak ediyor

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Başbakan Ersin Tatar, yeni hastane projesi için temaslarda bulunan Türkiye Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç ve beraberindekileri kabul etti.
Tatar: KKTC halkı en iyi hastaneyi hak ediyor

Başbakan Ersin Tatar, yeni hastane projesi için temaslarda bulunan Türkiye Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç ve beraberindekileri kabul etti.
Başbakanlık’ta saat 12.15’te gerçekleşen kabulde Sağlık Bakanı Ali Pilli de yer aldı.

Başbakan Tatar kabulde yaptığı konuşmada, 500 veya 600 yataklı olarak düşünülen hastane projesinin KKTC için çok önemli bir proje ve hizmet olacağını ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Mevcut Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin temellerinin 1971 yılında atıldığını ve artık ülke şartlarına ve nüfusuna bakıldığında hizmet vermekte sıkıntılar yaşadığını belirten Başbakan Tatar, geçen yıllar içerisinde hastanenin yıprandığının da gözlemlendiğini ifade etti.

Türkiye’deki hastane projeleri ve sağlık alanındaki başarıların KKTC’den de izlendiğini belirten Tatar, artık işe başlandığını ve KKTC’ye yakışır bir hastane için 2021 bütçesine para konacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli ile istişare ederek bu konuda TC’den yardım istendiğini kaydeden Tatar, Şubat ayında TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyaretinin ardından şekillenen konunun, pandemi dönemindeki kapanma sonrası hızla bu noktaya taşınmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

KKTC halkının her zaman en iyiyi hak ettiğini de söyleyen Tatar, yani yapılacak hastanenin hayırlara vesile olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

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