Tatar: KKTC için umut verici gelişmeler yaşanacak

Toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası temaslarda ve müzakerelerde her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, onların bakış açısının ve düşüncelerinin Kıbrıs’a da ivme kazandırdığını belirtti.

Bütün bunların, KKTC’nin de gelişmekte olduğunu gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’taki varlıklarını Anavatan Türkiye’nin verdiği destekle artırabildiklerini vurguladı.

Tatar, “20 Temmuz 1974’te Mehmetçik adaya çıkmasaydı, Kıbrıs’ta tek bir Türk bile kalmayacaktı. Burası bir Yunan adası olacaktı. KKTC’yi güçlendirmek için canla başla çalışılmaktadır. Siz, buradaki iş insanlarıyla ortaklık yapabilirsiniz ve gelişmelere bağlı olarak esnafımız ve sanatkârımızla çeşitli yatırımlarla yeni hizmetler sunma imkânına sahipsiniz” diye konuştu.

Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olduklarını, işin özünün bu olduğunu belirten Tatar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: