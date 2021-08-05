Tatar, KKTC Londra Temsilcisi Olarak Atanan Çimen Keskin'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Londra Temsilcisi olarak atanan Çimen Keskin'i makamında kabul ederek, görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Keskin'e yeni görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Londra Temsilcisi olarak atanan Çimen Keskin'i makamında kabul ederek, görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Keskin'e yeni görevinde başarılar diledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.