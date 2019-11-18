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Tatar: “KKTC Türkiye’nin gölgesine muhtaçtır, ne eşit kardeş devleti?”

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"KKTC, bir devlet olarak, Türkiye’nin sunduğu her fırsata ve gölgesine muhtaçtır. Eşit kardeş devlet mi? Ne eşit kardeş devleti? Biraz gerçekçi olalım.”
Tatar: “KKTC Türkiye’nin gölgesine muhtaçtır, ne eşit kardeş devleti?”

Başbakan Ersin Tatar, Hürriyet Daily News’a verdiği röportajda Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, KKTC-Türkiye ilişkilerinin ‘iki kardeş ülke arasındaki eşit ilişki’ mi yoksa ‘Anavatan-yavruvatan ilişkisi’ mi olacağı şeklindeki soruya, “Eşit kardeş devlet mi? Ne eşit kardeş devleti? Biraz gerçekçi olalım.” cevabını verdi.

Tatar’ın cevabı şöyle:

“82 milyonluk bir ülke sizi her açıdan destekliyor, size hayat veriyor. KKTC, bir devlet olarak, Türkiye’nin sunduğu her fırsata ve gölgesine muhtaçtır. Eşit kardeş devlet mi? Ne eşit kardeş devleti? Biraz gerçekçi olalım.”

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