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Tatar: KKTC, yurt dışında yaşayan ve tek yürek olmuş Kıbrıs Türklerinin ortak sevdasıdır

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan yüz binlerce Kıbrıs Türkü’nün tek yürek olduğunu ve ortak sevdasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu belirtti.
Tatar: KKTC, yurt dışında yaşayan ve tek yürek olmuş Kıbrıs Türklerinin ortak sevdasıdır

Cumhurbaşkanı Tatar “Devlet hepimizindir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini daha da güçlenip, ileriye gidebilmesi için dünyanın neresinde olursa olsun Kıbrıs Türkünün başarısı bu bağlamda önemli bir unsurdur” dedi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra'nın Leyton bölgesinde Kıbrıslı Türk işadamı ve Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi üyesi Işık Vedat'ı iş yerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında elde ettiği başarıdan dolayı Kıbrıslı Türk iş adamı Işık Vedat’ı tebrik etti.

Yurtdışında Kıbrıslı Türklerin sürdürmüş olduğu çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların Kıbrıs Türk devletine fayda ve katkısı olduğunu, yapılan yatırımların, bu sayede artan iş birliklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına olanak sağladığının altını çizdi.

Yurtdışında yaşayan tüm Kıbrıslı Türklere seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü olarak elde ettiğiniz başarılar hepimizin başarısıdır ve KKTC’nin sesini duyurmasıdır. Hepimiz, aynı temennilerle kendi kimlik, maneviyatımız ve varlığımız ile mücadelemizi sürdürmekteyiz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık Vedat, yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi ve milli değerlere sahip çıkarak çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

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