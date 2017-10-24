Tatar: "KKTC'de 45 bin kişi çalışma izniyle çalışıyor"

UBP Girne Milletvekili, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ, Meclis Genel Kurulu'nda Seçim ve Halkoylaması Yasası hakkında yaptığı konuşmada, yeni seçim sisteminde anlaşılmayacak hiçbir şey olmadığını söyledi.

İzlem Gürçağ, seçmenin nasıl oy kullanacağını kürsüye getirdiği pusula üzerinde ilçelere göre örneklerle anlattı.

Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın dünkü genel kurulda oy çokluğuyla geçtiğini anımsatan Gürçağ, eleştirileri yanıtladı ve yeni seçim sisteminde anlaşılmayacak hiçbir şey olmadığını, halkın bu konudaki bilinç düzeyinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bu düzenlemeyle vatandaşın sadece yaşadığı ilçedeki değil, diğer ilçelerdeki adaylara da oy verebileceğini hatırlatan Gürçağ, yasal düzenlemeyi “yelpazenin genişlemesi, halkın yetkisinin genişletilmesi” şeklinde niteledi.

ÇELER: “LOBİCİLİK YETERSİZ”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Yurt Dışı Temsilcilikler ve Eksik Bırakılan Lobi Faaliyetleri” hakkında söz aldı.

Çeler, KKTC’nin lobicilik faaliyetlerinin yetersiz olduğunu kaydederek, yurt dışındaki temsilciliklerde yaşanan maddi konulardaki ve personel sayısındaki sorunlarına değindi.

Çeler, “Lobicilik bizim için önemli. Bu alandaki sorun maddiyse bunu toplumsal seferberlikle çözebiliriz yeter ki şeffaflık olsun. Lobicilik sadece şikayetle, ağlamakla değil, doğru adımlarla olur. Lobicilik sadece Dışişleri Bakanlığı’nın değil, devletin politikası olmalı ” dedi.

Çeler, Avrupa’daki gibi Türkiye’deki temsilciliklerin de maddi sorunları olduğunu kaydetti.

Zeki Çeler, ülkeye gelenlerin lobicilik kapsamında yeteri kadar bilgilendirilmediğini de savundu.

ERTUĞRULOĞLU

Çeler’e yanıt veren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesinin yeterli olmadığını, bunu yıllardır söylediğini, bakanlığın genel bütçedeki payının, sadece yüzde 1 olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, “Asıl sıkıntı bu bakanlığa bakış açısıdır. Dış politika, iç politikaya alet edilmemeli ” dedi.

KKTC’nin yurt dışında 27 temsilciliği olduğunu, burada 39 Dışişleri Dairesi personelinin çalıştığını kaydeden Ertuğruloğlu, temsilciliklerde araç sıkıntısı olduğunu, İhale Yasası’ndaki sıkıntılar nedeniyle buralara araç da alamadıklarını belirtti.

Temsilciliklerdeki personel sayısının yetersizliğine de işaret eden Ertuğruloğlu, “Her temsilcilikte kadro sayısı 4’e çıkarılmalı. Minimum sayı bu olmalı” dedi.

2008’den beri bakanlığa istihdam yapılmadığını da söyleyen Dışişleri Bakanı, Enformasyon Dairesi’nde 6, Tanıtma Dairesi’nde 6, Dışişleri Dairesi’nde 25 kişinin görev yaptığını belirtti.

İlan edilen münhal konusunda Kamu Hizmeti Komisyonu ile sıkıntı yaşadıklarını da anlatan Tahsin Ertuğruloğlu, “Bizim tarafımızdan kabul görmeyen davranışları var. İngiltere’den mezun çocukların İngilizceleri yeterli düzeyde değil diyerek sınava girmeleri engellendi” diye konuştu.

Seçim yasakları girmeden 20 kişilik münhalin doldurulması gerektiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Yurt dışı görevlendirmelerinde sorun yaşıyoruz ama daha sınavı yapamıyoruz. Sınav bir an önce yapılmalı” dedi.

TATAR: “45 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ ÇALIŞMA İZNİYLE ÇALIŞIYOR”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, “Ekonomik Gelişmeler” hakkında konuştu.

Tatar, üniversitelerin ülke ekonomisine katkısının ciddi olduğunu kaydederek, çalışmaların, vizyonun ve TC’nin katkısıyla bu sektörün iyi bir noktaya geldiğini belirtti.

Öğrencilerin burada kayıt dışı çalışmasının ciddi bir sorun olduğunu da kaydeden Tatar, “Devlet burada otoritesini ortaya koymalı” dedi.

KKTC'de 45 binin üzerinde kişinin çalışma izniyle çalıştığını kaydeden Tatar, “Yatırımlarla istihdam sayısının artabileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Tatar, “KKTC’nin ekonomisi konusunda çok karamsar olmamalıyız” değerlendirmesinde bulunarak, “İstikrar ve güven ortamının devamı, TC ile olan ilişkiler, buraya yatırımların artması ekonominin büyüyeceğine yönelik göstergelerdir” dedi.