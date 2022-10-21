  • BIST 3.934,63
  • Altın 987.022
  • Dolar 18.5845
  • Euro 18.3357
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Tatar: KKTC’nin Daha da Güçlenmesi, Varlığımız İçin Çok Önemlidir

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Burak Sarman ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Tatar: KKTC’nin Daha da Güçlenmesi, Varlığımız İçin Çok Önemlidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Burak Sarman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabuldeki konuşmasına, Aziz Sancar’ın KKTC’nin tanınmasına tam destek vermesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin KKTC için çok önem arz eden bu konuyu desteklemesinin gurur verici olduğunu vurguladı.

 

KKTC’ye yönelik atılan adımların umut verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu dile getirdi.

“KKTC’nin daha da güçlenmesi, varlığımız için çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkının huzuru ve güvenliği önceliğimizdir. Sizinle iyi ilişkiler içerisinde bütün bunları gençlerimizle paylaşabilmek, manevi değerlerimizdir. Yapılacak olan ortak çalışmalar, ülkemizin hayrına olacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi’nde İkinci Etap Çalışmaları Başladı21 Ekim 2022 Cuma 18:41
  • Dikkat! Trafiğe kapalı yol21 Ekim 2022 Cuma 18:37
  • Dikkat! Ülke Genelinde Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak21 Ekim 2022 Cuma 18:35
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim21 Ekim 2022 Cuma 18:33
  • Maket polis araçları yollarda…21 Ekim 2022 Cuma 17:19
  • Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor21 Ekim 2022 Cuma 17:02
  • Lefkoşa’da meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı21 Ekim 2022 Cuma 15:40
  • Gönyeli Gençlik Festivali, dün akşam başladı21 Ekim 2022 Cuma 15:38
  • Müfettiş Gökdeniz 24 ay, eğitmen Tilki’ye 18 ay hapis cezası21 Ekim 2022 Cuma 15:37
  • UBP,DP ve YDP ittifakı tamam, anlaşmaya varıldı!21 Ekim 2022 Cuma 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti