  • BIST 3.265,64
  • Altın 964.945
  • Dolar 18.4773
  • Euro 17.6899
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Tatar: KKTC’nin gelişmesi için çalışmalar sürüyor

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü Başkanı Koray Bozat ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Tatar: KKTC’nin gelişmesi için çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, her türlü temasların artması ve bağların gelişmesi yönünde Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü tarafından yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirtti. 

Tatar, “üç devlet bir millet” anlayışıyla KKTC’nin mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, Anavatan Türkiye’nin katkılarının önemine ve New York’taki BM Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınmasına yönelik yaptığı tarihi konuşmasına değindi. 

Devlet kurmanın ve yaşatmanın Rum-Yunan zihniyetin engellemelerine rağmen önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve her alanda verdiği desteğin önemine vurgu yaptı. 

 “Mücadelemizi daha ileriye taşımak için gönül bağımız olan Türk Devletler Teşkilatı’nın üyelerinin ve Türk devletlerinin desteğini almak bizim için çok önemlidir” diyen Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC’nin gelişmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. 

- “Azerbaycan ile daha yakın ilişkiler içinde olmak ve münasebetlerimizi geliştirmek en büyük temennimizdir” 

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti: 

“Biz, ayrı halkı, toprak bütünlüğü, sınırları ile ayrı bir devletiz. Devlet olmanın bütün koşullarını yerine getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bizi resmi olarak tanıyor. Bu, bizim için çok değerlidir. Bu anlayışla mücadelemizi sürdürürken Azerbaycan ile daha yakın ilişkiler içinde olmak ve münasebetlerimizi geliştirmek en büyük temennimizdir”.

Cumhurbaşkanı Tatar, Karabağ meselesinde Kıbrıs Türklerinin gönlünün Azerbaycan’ın yanında olduğunu anımsattı. 

- Cumhurbaşkanı Tatar’a, 5. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi’ne  davet

Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü Başkanı Koray Bozat ise, düzenledikleri uluslararası organizasyonlar hakkında Tatar’a bilgi verdi ve 23 Kasım tarihinde İstanbul’da “üç devlet bir millet” anlayışıyla birlik ve beraberliğin ileriye götürülmesi hedefiyle 5. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi’ne Cumhurbaşkanı Tatar’ı davet etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bisiklet sürücüsü Hastanede tedavi altına alındı28 Eylül 2022 Çarşamba 08:07
  • YKP:Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!28 Eylül 2022 Çarşamba 08:05
  • Çatalköy ve Boğaz Lavinium Sitesi’nde bugün elektrik kesintisi yaşanacak28 Eylül 2022 Çarşamba 07:57
  • Döviz güne nasıl başladı? 28 Eylül 2022 Çarşamba28 Eylül 2022 Çarşamba 07:43
  • Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül 2022 Çarşamba28 Eylül 2022 Çarşamba 07:36
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Eylül 2022 Çarşamba28 Eylül 2022 Çarşamba 07:33
  • 28 Eylül 2022 Çarşamba nöbetçi olan eczaneler..28 Eylül 2022 Çarşamba 07:30
  • Rukiye Hurmalı Ovalı Hayatını Kaybetti27 Eylül 2022 Salı 23:51
  • Rahvancıoğlu: Türkiye’ye Giremesem De Fikirlerimiz Bu Zorba İktidar Yokken Bile Türkiye’de Vardı27 Eylül 2022 Salı 23:47
  • Feci Kaza! 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırdı27 Eylül 2022 Salı 23:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti