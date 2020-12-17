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Tatar: KKTC’nin statüsü yükseldi ve Mavi Vatan’da önemli bir rol sahibi oldu

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle KKTC’nin statüsünün yükseldiğini ve Mavi Vatan’da önemli bir rol sahibi olduğunu belirtti.
Tatar: KKTC’nin statüsü yükseldi ve Mavi Vatan’da önemli bir rol sahibi oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle KKTC’nin statüsünün yükseldiğini ve Mavi Vatan’da önemli bir rol sahibi olduğunu belirtti.

Tatar, tüm bu gelişmelerin ekonomik anlamda, iş dünyasında yatırımcılar için iyi gelişmelerin habercisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ve heyetini kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, pandemi dolayısıyla ülkenin olağanüstü koşullarda yönetildiğini ve sağlık konusunda yapılan harcamaların artması gibi olumsuzlukların olduğunu ancak sağlığın korunmasında sürecin iyi yönetildiğini belirtti. KKTC’nin güvenilir bir yaşam yeri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin yabancılar için cazibe merkezi olabileceğini vurguladı.

Geleceğe güvenle baktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle adaya gelişinde verdiği mesajların önemine dikkat çekti. Bu ziyaretle ve verilen mesajlarla, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği anlayışının çözümün bir parçası olabileceğini dünyaya duyurduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin arkasında olduğunun vurgulandığını kaydetti.  

“Bütün bunlar KKTC’nin zeminini sağlamlaştırmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle KKTC’nin statüsünün de yükseldiğini ve Mavi Vatan’da önemli bir rol sahibi olduğunu belirtti ve tüm bu gelişmelerin ekonomik anlamda, iş dünyasında yatırımcılar için iyi gelişmelerin habercisi olduğunu söyledi. Maraş açılımının KKTC’nin geleceğine yönelik önemli bir potansiyel taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’nin önemli gelişmeler içerisinde olacağına inanç belirtti. İş dünyasının bu gelişmeler için zemin hazırlayıp pozisyon almalarının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, İŞAD yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. 

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