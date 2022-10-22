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Tatar: KKTC’yi Güçlendirmek Milletimize Borcumuzdur

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri’den gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti.
Tatar: KKTC’yi Güçlendirmek Milletimize Borcumuzdur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri’den gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok acılar yaşadığını ve şehitler verdiğini ifade ederek 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile adaya barışın geldiğini, 50 yıldır kimsenin burnunun kanamamasının bir başarı olduğunu ve bu başarıda gazilerin katkısının olduğunu vurguladı.

“Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’yi güçlendirmek ve bu vatanı daha da yaşanabilir duruma getirmek milletimize borcumuzdur. Çok şey başardınız. Kıbrıs Barış Harekâtı kolay bir harekât değildi” diye konuştu.

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