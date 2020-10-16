Tatar: '' Konfederasyon , Federasyondan iyidir.''

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs
sorununda müzakere masasından kaçmayacağını belirterek, “Doğu
Akdeniz’de önemli gelişmeler var. Kıbrıs’ta dengeler değişti. Müzakere
masasında ve 5’li konferansta olacağım. Burada bir yapı, ekonomi ve
hayat var. Beklentilerimizi anlatacağız.” dedi.
Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Web TV’ye konuk oldu ve seçimle ilgili soruları
yanıtladı.
“Konfederasyon, federasyondan daha iyidir”
Ersin Tatar, Rum tarafının “federasyon” adı altında Türk tarafını “üniter
bir devlete” çekmek istediğini belirterek, “Federasyon görüşmelerinde
tuzaklar var, bazıları lehimize görünse de yapacakları girişimlerle
aleyhimize dönebilir” dedi.
Kanatları sağlam iki devletli bir yapının daha iyi olduğunu, bunun da
federasyon değil konfederasyon olabileceğini ifade eden Tatar, “Yani
konfederasyonu savunabiliriz” dedi.
Ersin Tatar, konfederasyon sisteminde, Türkiye’nin garantörlüğünün
devam edeceğini, Türkiye ile ilişkilerin süreceğini, kuzeydeki devletin
daha güçlü olacağını ve kendi kendine karar alabileceğini söyledi.
“Akıncı’nın oyunlarına alet olmam”
İkinci turda yarışacağı bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ile
televizyon programına neden katılmadığı konusunda da bilgi veren
Tatar, şöyle konuştu:
Sayın Akıncı, Ersin Tatar’ı programa davet ediyorum demiş. Beni herkes
biliyor hiç bir televizyon programından kaçmış ya da özgüveni olmayan
biri değilim. Orada görüyorum, çıkıp ne diyecek. Türkiye taraf oldu,
Türkiye müdahale etti. Türkiye’nin adamları burada gibi hoş olmayan
şeyler söylenecek. Onun için programı uygun bulmadım. Söylenecekler
bellidir. Bütün siyaset, bütün kampanya boyunca zemini güçlendirmek
ve vatandaştan oy alabilmek için Türkiye’ye yaptığı muhalefet ve bizleri
o müdahalenin etkisiyle seçim kazanmaya çalışan iktidarsız ve zafiyet
içerisinde olan bir taraf olarak göstermiştir. Çok büyük bir haksızlıktır.
Benim temsil ettiğim değerler de bellidir. Çalışma arkadaşlarım da
bellidir. Ürettiğimiz kampanya da bellidir, söylediklerimiz de bellidir.
Dolayısı ile işi bu taraftan eleştireceklerine, her işin içine Türkiye’yi
çekmek ve Türkiye ile birlikte bizleri bu durumlara düşürmek için çok
acımasız ve çok çirkin bir propaganda malzemesi yapılmıştır. Ben bu
olaya alet olmam onu da buradan ifade etmiş olayım.
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