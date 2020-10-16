Tatar: '' Konfederasyon , Federasyondan iyidir.''

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs

sorununda müzakere masasından kaçmayacağını belirterek, “Doğu

Akdeniz’de önemli gelişmeler var. Kıbrıs’ta dengeler değişti. Müzakere

masasında ve 5’li konferansta olacağım. Burada bir yapı, ekonomi ve

hayat var. Beklentilerimizi anlatacağız.” dedi.

Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Web TV’ye konuk oldu ve seçimle ilgili soruları

yanıtladı.

“Konfederasyon, federasyondan daha iyidir”

Ersin Tatar, Rum tarafının “federasyon” adı altında Türk tarafını “üniter

bir devlete” çekmek istediğini belirterek, “Federasyon görüşmelerinde

tuzaklar var, bazıları lehimize görünse de yapacakları girişimlerle

aleyhimize dönebilir” dedi.

Kanatları sağlam iki devletli bir yapının daha iyi olduğunu, bunun da

federasyon değil konfederasyon olabileceğini ifade eden Tatar, “Yani

konfederasyonu savunabiliriz” dedi.

Ersin Tatar, konfederasyon sisteminde, Türkiye’nin garantörlüğünün

devam edeceğini, Türkiye ile ilişkilerin süreceğini, kuzeydeki devletin

daha güçlü olacağını ve kendi kendine karar alabileceğini söyledi.

“Akıncı’nın oyunlarına alet olmam”

İkinci turda yarışacağı bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ile

televizyon programına neden katılmadığı konusunda da bilgi veren

Tatar, şöyle konuştu:



Sayın Akıncı, Ersin Tatar’ı programa davet ediyorum demiş. Beni herkes

biliyor hiç bir televizyon programından kaçmış ya da özgüveni olmayan

biri değilim. Orada görüyorum, çıkıp ne diyecek. Türkiye taraf oldu,

Türkiye müdahale etti. Türkiye’nin adamları burada gibi hoş olmayan

şeyler söylenecek. Onun için programı uygun bulmadım. Söylenecekler

bellidir. Bütün siyaset, bütün kampanya boyunca zemini güçlendirmek

ve vatandaştan oy alabilmek için Türkiye’ye yaptığı muhalefet ve bizleri

o müdahalenin etkisiyle seçim kazanmaya çalışan iktidarsız ve zafiyet

içerisinde olan bir taraf olarak göstermiştir. Çok büyük bir haksızlıktır.

Benim temsil ettiğim değerler de bellidir. Çalışma arkadaşlarım da

bellidir. Ürettiğimiz kampanya da bellidir, söylediklerimiz de bellidir.

Dolayısı ile işi bu taraftan eleştireceklerine, her işin içine Türkiye’yi

çekmek ve Türkiye ile birlikte bizleri bu durumlara düşürmek için çok

acımasız ve çok çirkin bir propaganda malzemesi yapılmıştır. Ben bu

olaya alet olmam onu da buradan ifade etmiş olayım.